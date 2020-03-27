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Эксперт: для Эрдогана политические амбиции важнее жизней турецких солдат в Сирии

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Эксперт: для Эрдогана политические амбиции важнее жизней турецких солдат в Сирии

Турецкий журналист Эмре Услу рассказал, что военные Турции в Сирийской арабской республике подвергаются опасности в связи с коронавирусом. Дело в том, что Анкара, игнорируя пандемию, предпочитает подвергать своих солдат, находящихся в Сирии, угрозе. О том, почему на простых турецких военных теперь не распространяются меры предосторожности — в материале Федерального агентства новостей (ФАН).

Турецкий журналист Эмре Услу написал на своей странице в Twitter обращение:

«Друзья! Солдаты, базирующиеся в Сирии и других казармах, а также их семьи крайне обеспокоены в связи с коронавирусом. Сначала вышел «указ о мерах предосторожности», а затем этот указ аннулировали с поправкой «кроме солдат и полиции». Можно подумать, что коронавирус не передается солдатам и полицейским. Министры и генералы изолированы от вируса, а простые солдаты – нет», — написал на своей странице в Twitter турецкий журналист Эмре Услу.

Эксперт: для Эрдогана политические амбиции важнее жизней турецких солдат в Сирии

Эрдоган в принципе не привык щадить своих солдат. На территории Сирии продолжают бессмысленно погибать турецкие военнослужащие. Часть этих потерь Анкара признала официально, однако были и те, чью смерть власти страны предпочли списать на небоевые потери в угоду сохранения рейтинга действующего главы государства.

Анкаре совсем не выгодны данные о новых потерях как в Идлибе, так и зоне проведения операции «Источник мира», поскольку они лишь дискредитируют действия Турции в соседней стране.

Эксперт: для Эрдогана политические амбиции важнее жизней турецких солдат в Сирии

Амбиции важнее жизней собственных граждан

Стремительно теряющий популярность среди населения президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, продолжает спасать свой рейтинг, вместо спасения граждан своей страны. Политолог, замдиректора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов в беседе с ФАН заявил, что даже в ситуации с коронавирусом политические амбиции главы турецкого государства остаются на первом месте.

«Это демонстрирует, что для Эрдогана политические амбиции превыше жизней собственных солдат, собственных граждан. В принципе, он показывает не очень хороший пример другим политикам, как в своей стране, так и за ее пределами. Это происходит в ситуации, когда весь мир борется с коронавирусом. В частности, от Организации Объединенных Наций звучат призывы остановить военные действия в условиях пандемии и прекратить создавать ситуации, при которых беженцы могут стать угрозой распространения вируса», — заявил собеседник Федерального агентства новостей.

Эксперт: для Эрдогана политические амбиции важнее жизней турецких солдат в Сирии

Кроме того, что Эрдоган рискует здоровьем турецких военнослужащих, его мало заботит и распространение заболевания, которое легко разносится в подобных условиях. Гуманитарная ситуация, которой нередко прикрывается Эрдоган, фактически его совершенно не волнует, полагает политолог.

«По сути, президент Турции показывает свое пренебрежение гуманитарными проблемами. Лицемерно в этом свете звучат все его апелляции к восстановлению величия Турции, к защите интересов сирийцев, под предлогом чего он и ввел войска в страну. Ведь эта ситуация должна приводить к «водяному перемирию». В подобных случаях прекращаются военные маневры, поскольку вооруженные силы также представляют серьезную потенциальную угрозу распространения вируса», — подчеркнул эксперт.

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