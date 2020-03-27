Эксперт: для Эрдогана политические амбиции важнее жизней турецких солдат в Сирии

Турецкий журналист Эмре Услу рассказал, что военные Турции в Сирийской арабской республике подвергаются опасности в связи с коронавирусом. Дело в том, что Анкара, игнорируя пандемию, предпочитает подвергать своих солдат, находящихся в Сирии, угрозе. О том, почему на простых турецких военных теперь не распространяются меры предосторожности — в материале Федерального агентства новостей (ФАН).

Турецкий журналист Эмре Услу написал на своей странице в Twitter обращение:

«Друзья! Солдаты, базирующиеся в Сирии и других казармах, а также их семьи крайне обеспокоены в связи с коронавирусом. Сначала вышел «указ о мерах предосторожности», а затем этот указ аннулировали с поправкой «кроме солдат и полиции». Можно подумать, что коронавирус не передается солдатам и полицейским. Министры и генералы изолированы от вируса, а простые солдаты – нет», — написал на своей странице в Twitter турецкий журналист Эмре Услу.

Arkadaşlar Suriye'de ve değişik kışlalarda duran askerler ve aileleri Corona'dan kaygılı. Önce "önlemler genelgesi" gelmiş sonra Asker polis hariç diye yazı gitmiş. Askere polise corona virüsü bulaşmıyor sanki. Bakanları generalleri virüsten izole ama mehmetçik değil. RT lütfen — Emre Uslu (@EmreUslu) March 26, 2020

Эрдоган в принципе не привык щадить своих солдат. На территории Сирии продолжают бессмысленно погибать турецкие военнослужащие. Часть этих потерь Анкара признала официально, однако были и те, чью смерть власти страны предпочли списать на небоевые потери в угоду сохранения рейтинга действующего главы государства.

Анкаре совсем не выгодны данные о новых потерях как в Идлибе, так и зоне проведения операции «Источник мира», поскольку они лишь дискредитируют действия Турции в соседней стране.

Амбиции важнее жизней собственных граждан

Стремительно теряющий популярность среди населения президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, продолжает спасать свой рейтинг, вместо спасения граждан своей страны. Политолог, замдиректора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов в беседе с ФАН заявил, что даже в ситуации с коронавирусом политические амбиции главы турецкого государства остаются на первом месте.

«Это демонстрирует, что для Эрдогана политические амбиции превыше жизней собственных солдат, собственных граждан. В принципе, он показывает не очень хороший пример другим политикам, как в своей стране, так и за ее пределами. Это происходит в ситуации, когда весь мир борется с коронавирусом. В частности, от Организации Объединенных Наций звучат призывы остановить военные действия в условиях пандемии и прекратить создавать ситуации, при которых беженцы могут стать угрозой распространения вируса», — заявил собеседник Федерального агентства новостей.

Кроме того, что Эрдоган рискует здоровьем турецких военнослужащих, его мало заботит и распространение заболевания, которое легко разносится в подобных условиях. Гуманитарная ситуация, которой нередко прикрывается Эрдоган, фактически его совершенно не волнует, полагает политолог.