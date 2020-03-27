Лавров обсудил с главой МИД Франции коронавирус и ситуацию в Сирии и на Украине

Москва, 27 марта. Министры иностранных дел РФ и Франции Сергей Лавров и Жан-Ив Ле Дриан обсудили по телефону борьбу с коронавирусом и возможные шаги в этом направлении по линии Совета безопасности ООН. Об этом сообщили в российском ведомстве.

Разговор состоялся по инициативе французской стороны в продолжение телефонной беседы президентов двух стран Владимира Путина и Эммануэля Макрона.

Высокопоставленные дипломаты обсудили ситуацию в мире в контексте пандемии коронавируса и состоявшегося по этой причине первого в истории виртуального саммита G20. Лавров и его собеседник обменялись мнениями насчет координации усилий, необходимых для возвращения граждан РФ и Франции на родину.

Кроме того, министры подчеркнули особую роль постоянных членов СБ ООН в обеспечении согласованных действий мирового сообщества по решению глобальных проблем в русле инициативы президента РФ о подготовке саммита «пятерки».

«Состоялся также предметный обмен мнениями об актуальных задачах, касающихся урегулирования конфликтов в Ливии, Сирии и на Украине», — указали в МИД РФ.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции пандемией. COVID-19 охватил уже более 160 стран, заразились около 543 тысяч человек, скончались — свыше 24 тысяч. Власти многих государств приняли решение о введении карантина и закрытии границ.

Вспышка заболевания произошла в китайском городе Ухань в декабре прошлого года, а затем инфекция быстро распространилась по миру. Некоторые специалисты считают, что коронавирус могли разработать в США и завезти на территорию КНР.

Число заразившихся коронавирусом россиян едва превысило тысячу человек, тогда как во Франции дела обстоят куда хуже. По последним данным, в европейской стране заболели почти 30 тысяч граждан, более 1,6 тысячи скончались.