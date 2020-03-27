Главные новости 27 марта

Федеральное агентство новостей публикует обзор главных событий пятницы, 27 марта.

Эпидемия после достижения пика выходит на так называемое плато примерно на 10 дней, а потом следует спад. Биолог Баранова объяснила, что обеспечит спад пандемии коронавируса.

Столичные власти на следующей неделе примут решение о возможности продления нерабочих дней. Власти Москвы могут продлить выходные из-за коронавируса.

Простой народ, как в РФ, так и в Италии, прекрасно видит разницу между добром и злом и чувствует, на чьей стороне правда. «Шакалы»-русофобы – животные подлые и трусливые. Колонка Голоса Мордора.

Число членов заразившихся коронавирусом членов экипажа авианосца ВМС США Theodore Roosevelt выросло с трех до 25. Десятки военных на авианосце ВМС США оказались заражены коронавирусом.

Композитор и певец Игорь Николаев якобы сдал анализы на коронавирус в Коммунарке. СМИ узнали об обнаружении у Николаева очаговой пневмонии.

Виталий Миронов почувствовал симптомы заболевания после возвращения из Барселоны, где он отдыхал с 6 по 10 марта. Пациент больницы в Коммунарке рассказал, как его лечили от коронавируса.

По словам медика, у России есть преимущество перед заболеванием — территория. Рошаль назвал преимущество России перед другими странами в борьбе с коронавирусом.

Султан Хамзаев предложил премьер-министру Михаилу Мишустину ввести ограничение на продажу алкоголя из-за коронавируса. Правительство РФ попросили ограничить продажу алкоголя из-за пандемии.

Офис президента Украины опубликовал обращение к жителям Крыма с призывом беречь себя во время пандемии коронавируса. Офис Зеленского дал советы крымчанам, как уберечься от коронавируса.

Недавно сообщалось, что композитор обратился за медицинской помощью в медицинский центр в Коммунарке. Помощница Николаева рассказала о состоянии певца.