Ухажер Волочковой порадовал балерину цветами из туалетной бумаги

Москва, 27 марта.Тайный кавалер балерины Анастасии Волочковой, имя которого она хранит в секрете, подарил своей любимой розу из туалетной бумаги.

«Когда белая роза, созданная любимым, приобретает особую ценность. Сейчас, к сожалению, многие цветочные салоны закрыты. Но я без цветов не мыслю своей жизни. Предложите любимым радовать вас и такими нюансами», — пишет она в Instagram.

Отметим, что необычный подарок может быть шуткой над паникующими из-за коронавируса гражданами, которые бросились в магазины скупать гречку и туалетную бумагу. Словарь английского сленга Urban Dictionary даже зафиксировал новое слово, обозначающее паникующих из-за коронавируса людей — Covidiot. Этот неологизм был образован путем скрещения слов «идиот» и COVID-19.

Над запасающимися туалетной бумагой также пошутила известная российская певица Лолита Милявская. Она объявила в Instagram, что начинает выпуск собственной марки туалетной бумаги, чтобы, как и остальные, нажиться на эпидемии.

Напомним, что вспышка коронавируса нового типа впервые произошла в Китае в декабре прошлого года. С тех пор инфекция успела распространиться по всему миру, вызвав повсеместный карантин и обвал рынка. Очагами заболевания на сегодняшний день являются Китай, Иран, Испания, Италия, Германия и США. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила о пандемии. Специалисты ВОЗ советуют всем почаще мыть руки и по возможности не выходить на улицу, а заразившимся — принимать ибупрофен и парацетамол.