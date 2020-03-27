Экс-главу МИД Украины Кожару арестовали по подозрению в убийстве бизнесмена

Киев, 27 марта. Экс-министр иностранный дел Украины Леонид Кожара, подозреваемый в убийстве бывшего директора телеканала «Интер» Сергея Старицкого, арестован на два месяца.Такую меру пресечения вынес сегодня Шевченковский районный суд Киева.

Заседание прошло в закрытом режиме. По версии прокурора, озвученной на суде, 21 февраля Кожара и Старицкий употребляли алкоголь в доме подозреваемого в Киевской области. Внезапно между ними произошла ссора. Конфликт перерос в потасовку, в ходе которой Кожаре разбили очки, и он поранил глаз. После этого, как считает сторона гособвинения, экс-министр поднялся на второй этаж дома, в спальню, где достал из шкафа пистолет, зарядил его и вернулся на кухню. Там он сначала ударил Старицкого пистолетом по затылку, а потом выстрелил в правый глаз Старицкого, от чего тот умер на месте, сообщает «Обозреватель». Кожара, в свою очередь, заявляет, что Старицкий свел счеты с жизнью.

25 марта заместитель министра внутренних дел страны Антон Геращенко сообщил в своем Facebook, что следователи и прокуроры проверили обстоятельства гибели Старицкого и установили, что это не могло быть суицидом.

По данным украинских СМИ, после обнаружения тела экс-директора «Интера» Кожара пытался объясняться с полицией по-английски, не понимал вопросов, которые ему задавали правоохранители. Проверка выявила содержание в его крови 2,5 промилле алкоголя. На месте происшествия был обнаружен пистолет Jericho 941 PSL, патроны и гильза. Украинские журналисты выдвигают разные версии случившегося. Так, Сергей Медяник утверждает, что Старицкий якобы задолжал 1,5 миллиона гривен за квартиру, и его застрелили.