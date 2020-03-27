Боевики ПНС сбили союзный турецкий БПЛА, ранее не замеченный в Ливии

Триполи, 27 марта. Боевики Файеза Сарраджа случайно сбили турецкий беспилотник Bayraktar Mini, принадлежащий союзной им банде, также подчиняющейся так называемому Правительству национального согласия (ПНС) Ливии. Видео с захваченным «трофеем» появилось на хостинге YouTube.

В Ливии уничтожен очередной турецкий БПЛА, который Анкара в обход оружейного запрета ООН доставила в североафриканскую страну, вооружив им террористов ПНС. Радикалы, заметив в небе беспилотный летательный аппарат, посчитали, что он принадлежит армии фельдмаршала Халифы Хафтара и сбили его зенитным огнем. Вскоре выяснилось, что БПЛА принадлежал боевикам из другой группировки, также воюющей на стороне ПНС.

Отсутствие координации между бандформированиями Файеза Сарраджа обусловлено тем фактом, что эти разношерстные группировки не имеют общей стратегии и стараются не контактировать друг с другом, фактически поделив между собой зоны влияния в Триполи. Проблему усугубляют сотни завербованных Турцией сирийских боевиков, переброшенных в страну. Присутствие турецких военных не помогло ПНС решить вопрос взаимодействия, поскольку они также не в состоянии обуздать и дисциплинировать террористов.

Ливийская национальная армия регулярно сообщает о действиях ПНС, нарушающих режим прекращения огня. Зачастую при вооруженных провокациях боевики используют артиллерию и турецкие беспилотники. Крупнейшим центром базирования и управления БПЛА стал захваченный радикалами аэропорт «Митига». При помощи турецких военных он был превращен в военную базу, из которой боевики систематически наносят артиллерийские удары. Оттуда же осуществляются вылеты беспилотников.