Муцениеце озадачила зрителей шоу Урганта «отштукатуренным» лицом и неподшитыми брюками

Москва, 27 марта. Актриса Агата Муцениеце озадачила зрителей своим образом на вечернем шоу Ивана Урганта. Многие не поняли, зачем звезда надела экстра-длинные брюки, и раскритиковали визажистов артистки за изуродовавший ее макияж.

Муцениеце известна многим как ведущая проекта «Голос. Дети» на Первом канале и исполнительница одной из главных ролей в сериале «Закрытая школа», выходившем на канале СТС. В конце февраля она объявила о разводе со своим супругом актером Павлом Прилучным, чем огорчила многих поклонников. После расставания актриса стала часто появляться в различных шоу.

В частности, 26 марта она была гостьей программы «Вечерний Урганта». 31-летняя латвийская звезда выбрала для эфира ярко-красный брючный костюм с контрастным черным ремнем. Она предпочла не надевать топ под жакет, оставив открытой зону декольте, но при этом надела очень длинные брюки, которые полностью скрыли обувь и даже волоклись по полу.

Зрители передачи обратили на это внимание, многие нашли модное новшество спорным.

«Такая мода интересная, теперь можно над обувью не заморачиваться. Главное — брюки подлиннее надеть», — написала osinakatya в Instagram-аккаунте «Вечернего Урганта». «Вот, можно вообще не обуваться», — подхватил alekx1_3bag. «Как ходить только?» — задалась вопросом elena42461. «Что у нее с брюками? Забыли подшить?» — удивилась polly9119. «Облажалась по полной с брюками, это пипец, я все понимаю, но это меня разочаровало! Даже стыдно!» — высказалась ss9931.

Некоторые увидели недостатки и в макияже актрисы. Одна из YouTube-пользовательниц заявила, что звезду «накрасили как матрешку», а другая выразила мнение, что визажист мог так обезобразить лицо артистки только из зависти.

«Эту вашу Агату накрасили как матрешку. Зачем вообще показывать эту курицу? Разве что постебаться»; «Ээх, Агата тоже отштукатурилась»; «У Агаты будто нос выпачкан»; «Кто макияж делал? От зависти что ли так изуродовали?», — написали пользователи Сети.