В Новосибирске многодетный ополченец «вылетел» из программы жилья для молодых семей

Накануне вручения долгожданного сертификата житель Новосибирска Андрей Афанасьев узнал, что его семья исключена из госпрограммы. Разочарование после пяти лет бессмысленной очереди привело мужчину к стенам местной администрации, где его до последнего кормили обещаниями, исполнять которые то ли не собирались, то ли просто забыли о них. Подробности — в материале Федерального агентства новостей.

Андрей с женой и тремя детьми ютится в крохотной однокомнатной квартире. Их старший сын уже школьник, уроки он готовит за кухонным столом — места для письменного в доме нет. Уже готовится к школьным будням его старший брат, которому тоже где-то нужно будет заниматься. Младшую девочку родители кладут спать с собой — из младенческой люльки она к двум годам выросла, а кроватку ставить некуда.

С 2016 года их семья состоит в программе «Обеспечение жильем молодых семей в Новосибирской области». В последний раз очередь продвинулась прошлым летом — тогда, по словам Андрея, они уже числились вторыми по списку. Но в марте 2020 года вместо сертификата им выдали уведомление об исключении из программы — супруге исполнилось 36 лет.

«Когда о нашей истории написали в соцсетях, в комментариях некоторые обвинили нас в том, что мы чуть ли не детей родили ради квартиры, — рассказал ФАН Афанасьев. — Но это совершенно не так. Просто мы пять лет подряд надеялись, что возможность улучшить жилищные условия, обещанная государством, — не миф, ведь решается же как-то этот вопрос в других регионах. В администрации Новосибирского района нас год за годом кормили обещаниями. Когда младшая дочка родилась, и мы получили статус многодетной семьи, я отнес все документы в соответствующий отдел. Вот только потом выяснилось, что якобы из-за пересменки сотрудников наши бумаги потеряли и вместе с ними «потерялась» наша льготная категория. 1 июля 2019 года прошла очередная перерегистрация списков, через месяц жене исполнилось 36 лет, но о том, что мы «вылетели» из программы, нам сообщили только сейчас, в начале марта, хотя я плотно общался с сотрудниками отдела по нашему вопросу все это время».

Списки претендентов на сертификат в регионе составляются ежегодно: согласно п.10 постановления областного правительства «О государственной программе Новосибирской области «Обеспечение жильем молодых семей в Новосибирской области», на момент включения в список претенденты должны быть не старше 35 лет.

Коррекция списков в течение года действительно проводится, но на других основаниях: согласно все тому же пункту того же постановления. Не чаще раза в квартал из списка должны выбывать претенденты, не предоставившие необходимых документов в срок или сами отказавшиеся от получения выплат. То есть поводов для исключения из программного списка в течение года формально не было. Это дает Андрею надежду, что права на улучшение жилищных условий по госпрограмме ему удастся отстоять в суде: в «годовой план» они попали прошлым летом, документы предоставили вовремя, от выплат не отказывались.

Сейчас Афанасьев решительно настроен бороться с бюрократической машиной администрации района, из-за которой пятилетнее ожидание в очереди за жильем оказалось для их семьи бессмысленным. К слову, Андрей вообще человек решительный и неравнодушный.

Так, в 2014 году он с соратниками пригнал из Новосибирска в осажденный Славянск машину с гуманитарной помощью. Ехали через всю Россию, с мира по нитке собрав для пострадавшего мирного населения целую фуру продуктов первой необходимости. В Славянск прибыли через Донецк и Луганск, по пути распределяя груз в ключевых пунктах. Уже на «Газели» добравшись с продовольствием и медикаментами до осажденного города, Андрей решил остаться там волонтером в местном гуманитарном центре, а чуть позже вступил в отряд ополчения в Донецке.

«Для меня это было тогда делом чести, — пояснил свою мотивацию ФАН Афанасьев. — Какой я защитник своего народа, если в такой тяжелый час не помогу людям. Мы своих не бросаем. Мы переживали за людей, оказавшихся в той ситуации, знали, что они остались без самого необходимого. Собрали некоторое количество снаряжения для ополченцев — новую форму, рюкзачки. Их передали ребята, служившие в Чечне и понимающие, каково сейчас в ополчении. Но этого в грузе было немного. В основном собирали продукты питания для мирного населения и товары первой необходимости, вплоть до подгузников детям».

Сейчас Афанасьев отстаивает интересы уже собственной семьи дома, в Новосибирске. Узнав о «вылете» из госпрограммы, он пытался связаться с главой Новосибирского района Андреем Михайловым, но встретиться удалось только с его замом Федором Каравайцевым. По словам Андрея, тот обещал дать ответ по его вопросу в понедельник, 23 марта. Но ни ответа, ни реакции дождаться так и не удалось, что привело Афанасьева на одиночный пикет под стенами районной администрации. Дальше выяснять справедливость решения местных чиновников ему предстоит в суде.