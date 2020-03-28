Названа возможная цена российского экспресс-теста на коронавирус

Экспресс-тест для определения нового коронавируса всего за 10–15 минут может быть разработан в течение двух месяцев. Об этом Федеральному агентству новостей сообщили в компании по созданию лабораторных тест-систем Diagnostic Reagent Devices (DRD), являющейся резидентом фонда «Сколково».

Компания специализируется на производстве экспресс-тестов, позволяющих за несколько минут определять наличие у пациента ишемического инсульта или черепно-мозговой травмы. В связи с распространением коронавирусной инфекции ученые адаптируют эту же технологию под новый вирус.

«Мы рассчитываем в течение двух месяцев завершить разработку, если получим в ближайшие недели все ключевые реагенты. Потому что все их нужно заказывать, а у нас сейчас закрываются границы», — рассказал ФАН директор по маркетингу компании DRD Семен Покацкий.

Представитель компании-разработчика отметил, что даже в случае возникновения проблем с поставкой реагентов специалисты будут искать варианты транспортировки необходимых веществ из-за рубежа — через соседние государства.

«Если не получится через Минск, значит будем отправлять в Казахстан. Я лично поползу через границу с этими реагентами», — отшутился Покацкий, отметив, что решение в любом случае будет найдено.

У компании уже есть предварительная договоренность с городской клинической больницы №40 в Коммунарке о возможных испытаниях будущих тестов на базе медучреждения.

Использование экспресс-тестов позволит сократить период выявления опасного заболевания с нескольких дней до 10–15 минут. В России подобных технологий в отношении нового вируса пока не используется. При этом диагностический прибор будет работать по принципу теста на беременность.

«В этом случае используется капиллярная кровь. Можно уколоть палец, и через 15 минут будет понятно, есть коронавирус или нет. Там так же есть окошко, на него попадает образец, он проходит по мембране. На мембрану нанесены антигены, они связываются с антителами, которые выработались в организме в ответ на попадание в него вируса. Если болезнь есть, то на тесте будет две линии, если нет — одна», — пояснил технологию представитель компании.

Ученые планируют добиться точности определения наличия болезни на уровне 95%.

«Те аналоги, которые сейчас зарегистрированы в Китае, в Великобритании, имеют точность 91% и 89%, соответственно. Но ПЦР-диагностика, которая используется сейчас, тоже не имеет стопроцентной точности», — пояснил Покацкий.

По оценкам разработчиков, стоимость такого теста в розничной продаже может составить порядка 400 рублей за штуку. Однако на нынешнем этапе говорить о выходе на розничный рынок и закупке тестов медучреждениями рано. Представитель компании также отметил, что разработку экспресс-тестов на новый коронавирус сейчас ведут лаборатории по всей России.

«Поверьте, все люди, которые умеют делать экспресс-тесты в России, уже этим озадачились и уже работают. Но если мы пойдем по европейскому пути развития эпидемии — я даже не говорю про Италию, — если это все будет продолжаться еще хотя бы 2–3 месяца, то сколько бы российских компаний ни сделали тесты, их будет недостаточно», — поделился прогнозами Покацкий.

При этом резиденты «Сколкова» рассматривают и другой вариант, при котором весь проект по разработке экспресс-тестов окажется убыточным. Более того, в компании надеются именно на то, что результат их работы в течение нескольких месяцев будет фактически невостребованным.

«Если нашим властям удастся купировать эпидемию, тогда на это (экспресс-тесты на новый коронавирус. — Прим. ФАН) не будет спроса и он превратится в достаточно рутинный тест, как экспресс-тест на грипп, — сообщил Покацкий. — Мы посчитали: это точно не те деньги, ради которых стоило бы все это затевать. Мы это делаем, потому что мы это можем. Мы понимаем, что наша работа способна реально помочь справиться с этой дурацкой эпидемией. Если мы завершим разработку, а к этому моменту государство справится с этой историей, — значит будет повод порадоваться, что эпидемия побеждена».

ФАН также обратился в Роспотребнадзор и Министерство здравоохранения РФ за комментариями о перспективах и возможных сроках внедрения экспресс-тестов в России. Мы будем следить за развитием ситуации.

В настоящее время в связи с отсутствием специальных тестов наличие SARS-CoV-2 диагностируют с помощью традиционного метода полимеразной цепной реакции (ПЦР). Метод ПЦР-диагностики представляет собой достаточно сложный анализ концентраций определенных фрагментов ДНК в биологическом материале. Забор материала осуществляется с помощью мазка из носа или ротовой полости.

Делать такие тесты сегодня могут далеко не все лаборатории. Кроме того, контрольное заключение при тестировании на новый коронавирус выносят специалисты НП «Вектор» в Новосибирске.

Ранее о начале испытаний экспресс-тестов, которые могут ускорить процесс диагностики COVID-19, 26 марта также сообщил генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев, выступивший инвестором в эту разработку. Ожидается, что проект под брендом EMG будет производить более 1 миллиона тестов и более 1 тысячи портативных лабораторий в неделю.