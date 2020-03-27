Примаков объяснил, почему Россия помогает Италии в борьбе с коронавирусом

Россия оказывает помощь Италии в борьбе с распространением коронавируса не ради снятия санкций, а потому что это правильно. Об этом в комментарии Федеральному агентству новостей заявил депутат Государственной думы, известный тележурналист Евгений Примаков.

Европа должна благодарить Россию

Даже если Российская Федерация и преследует какие-либо геополитические цели, оказывая помощь Италии в борьбе с новым типом коронавируса, Европа все равно должна быть благодарна россиянам. Об этом пишет немецкое издание Der Tagesspiegel.

По мнению автора статьи, Китай, Россия и Куба могут помогать странам Европы якобы в надежде достигнуть те или иные цели. Так, Пекин хочет заставить остальной мир забыть о том, что Китай «плохо справился» с первой вспышкой коронавируса. В свою очередь Куба ищет международную солидарность, а Россия надеется на снятие санкций.

«Пусть все это будет так, но ведь они помогают. Эта простая фраза сводит на нет ярость скептиков, стремящихся омрачить позитивные моменты и по той причине, что это напоминает им о собственной пассивности. О недосмотре и молчании. При этом каждому ясно: даже если кто-то спасает утопающего в надежде на медаль, он все равно спасает человека. Это важно», — пишет автор статьи.

При этом поведение России, Кубы и Китая резко контрастирует с политикой европейских лидеров.

«Редко, когда слова «Европа» и «единство» раньше имели такое горькое послевкусие, как сегодня, во время эпидемии коронавируса», — пишет автор.

«Мы показали хороший пример»

Как отметил Евгений Примаков, все, что происходит в мире, нужно оценивать исключительно с той точки зрения, помогает ли это санкционной политике, или наоборот. Помощь, которую оказывает Россия, делается не для того, чтобы с Москвы сняли санкции.

«Это какие-то профанации, если думать только об этом (о снятии санкций. — Прим. ФАН). Помощь оказывается потому, что Италия просит, и в ней нуждается. Конечно, мы — Россия, Китай, Куба — показали хороший пример в борьбе с коронавирусом. Видел в новостях, что Сербия обратилась за помощью, посмотрим. Я пока не видел официального подтверждения. Это благородно и правильно. Слава богу, ситуация у нас более управляема. Заодно наши военные врачи и специалисты получают ценный опыт. Если они могут сделать что-то доброе и хорошее, слава им», — пояснил Евгений Примаков.

Журналист вспомнил и недавнюю статью La Stampa, которая назвала российскую помощь якобы бесполезной. По мнению депутата, итальянская газета явно выполняла чей-то политический заказ.

«Потому что очень многие в Европе и США из официальных людей были очень недовольны, что именно у России просили помощь и именно Россия откликнулась. Вся эта евросолидарность трещала по швам, и у них ничего не получалось сделать, а Россия и Китай помогли. И если немцы пишут об этом справедливо и правильно, то, конечно, большое спасибо и России, и Китаю. Когда оказываем помощь, мы не думаем, снимут ли нам санкции или нет», — заключил Евгений Примаков.

Ранее официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь заявил, что новый коронавирус в китайский город Ухань завезли американские военные. Дипломат проанализировал публикации о создании подобного вируса в научном журнале Nature Medicine за 2015 год и нашел статью, в которой ученые обсуждали, как создавали схожий с SARS-CoV-2 вирус и как он воздействует на человека.