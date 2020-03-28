УПЦ призвала часть паствы молиться онлайн из-за коронавируса

Украинская православная церковь Московского патриархата будет вынуждена пойти на компромисс с киевской властью в вопросе пасхальных богослужений из-за угрозы распространения коронавируса. При этом полностью отменять богослужения она пока не собираются.

Об этом в интервью Федеральному агентству новостей заявил пресс-секретарь УПЦ МП Василий Анисимов, комментируя инициативу президента Украины Владимира Зеленского о скором запуске проекта «Пасха дома».

25 марта в пресс-службе офиса президента Украины сообщили, что Зеленский провел совещание с представителями церквей, на котором решалось, как проводить богослужения в условиях пандемии СOVID-19.

Согласно пресс-релизу, главы украинских религиозных организаций, включая митрополита канонической Украинской православной церкви Онуфрия, согласились с тем, что богослужения в данной ситуации можно проводить онлайн. В случае если какой-то обряд требует присутствия людей, количество прихожан стоит ограничивать.

На совещании также обсудили организацию патрулей возле храмов и церквей.

«Мы в подвешенном состоянии. Пока никаких конкретных мер нам из офиса президента не предлагали. Скорей всего, до отмены богослужений в пасхальную ночь не дойдет, — рассказал ФАН Василий Анисимов. — Возможно, будут разработаны какие-то рекомендации, чтобы избежать скопления людей при освящении пасхальных куличей, например».

По словам управляющего делами Украинской православной церкви митрополита Бориспольского и Броварского Антония, сейчас богослужения на Украине проходят с соблюдением дополнительных санитарно-гигиенических мер. Верующих на службах стало меньше, но главным образом не из-за страха заразиться коронавирусом, а из-за того, что не работает общественный транспорт. Многим, особенно пожилым людям, живущим далеко от храмов, трудно добираться к местам проведения богослужений.

«С одной стороны, бравировать, пренебрегать опасностью не надо. Нам придется искать с властью разумный компромисс. Однако богослужения на Пасху должны быть в доме Божьем, то есть в храмах. Возможно, будет принято решение проводить большую часть богослужения на улице, рядом с храмами», — предположил собеседник ФАН.

Киевский публицист, православный эксперт Дмитрий Скворцов считает, что украинская власть не будет пытаться ущемить каноническую Украинскую православную церковь под предлогом борьбы с коронавирусом. Скорее, этим займутся украинские националисты.

«Судя по всему, на встрече с Зеленским была достигнута договоренность о том, чтобы на пасхальное богослужение приходили только те верующие, кто собирается в этот праздник причаститься, — рассказал собеседник ФАН. — В принципе, это разумно. Таинство причастия — это главное для православного человека, и оно не может быть совершено дистанционно. Тут никаких компромиссов быть не может».

А вот тем, кто, по словам Скворцова, раз в год «идет к церкви освятить куличи и колбасу», в этот раз, наверно, можно и не ходить в храм.

«Верующим прихожанам канонической Украинской православной церкви имеет смысл ограничить количество верующих на службах. Хотя бы потому, что многие украинские националисты и представители истеблишмента воспринимают УПЦ МП как врага государства Украины. Лишние нарекания к Церкви, обвинения в том, что она способствует эпидемии, конечно, ни к чему», — считает Дмитрий Скворцов.

По мнению эксперта, не будет ничего страшного, если часть верующих в виде исключения помолится перед телевизором, наблюдая трансляцию из Храма Христа Спасителя или из Киево-Печерской Лавры.

Между тем в раскольничьей Православной церкви Украины уже принято решение, что «богослужения» будут проводить только «священники».

«ПЦУ — организация, в которой важно не причастие, а то, что она украинская», — уверен православный эксперт.

По мнению Скворцова, у президента Украины сегодня и так много проблем. Поэтому он не станет откровенно ущемлять церковь, у которой прихожан больше, чем у всех прочих зарегистрированных религиозных организаций на Украине вместе взятых.

«А вот со стороны «украинских патриотов» можно ждать сюрпризов, — считает Скворцов. — Всем этим национальным дружинам давно не представлялось случая посветиться на публике. Я думаю, наше священноначалие примет мудрое решение, чтобы лишний раз не подставлять Церковь под удар».

Напомним, Украинская православная церковь — это саморегулируемая часть Русской православной церкви. Принятые Священным синодом УПЦ решения могут так или иначе повлиять на решения священноначалия РПЦ.

Что касается богослужений в России, то известный православный миссионер, настоятель храма Сошествия Святаго Духа на апостолов на Лазаревском кладбище о. Сергий Рыбко считает, что они не будут отменены.

«Мне сложно что-то говорить за Украинскую православную церковь, — сказал священник корреспонденту ФАН. — Поскольку я не знаю, какое давление оказывается на святейшего митрополита Онуфрия. Но уверен, что Русская православная церковь не примет решения отменить пасхальные богослужения».

Это главный для христиан праздник, пояснил православный миссионер, поэтому Церковь сделает все, чтобы отстоять права верующих на участие в главном богослужении.

«Насколько я знаю, патриарх Кирилл решительно настроен в этом отношении», — заявил о. Сергий.

По его словам, РПЦ принимает все необходимые меры для борьбы с распространением коронавируса. В частности, сейчас централизованно закупаются маски и раздаются по храмам.

«Если Священный синод примет решение, что верующие обязаны будут на пасхальном богослужении надевать маску, то мы выполним это решение. Это не затрагивает сути богослужения», — подчеркнул собеседник ФАН.

26 марта было распространено сообщение рабочей группы при Патриархе Московском и всея Руси по координации деятельности церковных учреждений в условиях распространения коронавирусной инфекции. В нем, в частности, сказано, что в РПЦ с пониманием относятся к рекомендации гражданских властей жителям Москвы и Московской области «воздержаться от посещения религиозных объектов».

Вместе с тем, указано в заявлении, «пастырский долг духовенства будет в полном объеме исполняться по отношению ко всем тем верующим, кто придет в храм для молитвы о своих близких и о нашем народе».

По мере распространения коронавирусной инфекции в России РПЦ была вынуждена ужесточить санитарные требования к церковным ритуалам. До улучшения эпидемиологической ситуации утвердили новые правила проведения богослужений и совершения таинств.

Например, после каждого «причастника» предписано протирать спиртом ложку, окунать ее в воду, а саму воду менять. Просфоры должны раздавать в одноразовых гигиенических перчатках, крестить — в стерильных купелях, а для помазания использовать ватную палочку и бумажную салфетку, которые затем сжигаются.

Верующим также предложили следить за богослужениями по трансляциям, не выходя из дома, а в церкви — не прикладываться к святыням, чтобы не подвергать себя риску. Работу воскресных школ и приходских кружков остановили.

В свою очередь, российских католиков их церковные власти попросили исключить рукопожатия и прикосновения руками, а также усилить меры по профилактике инфекции. Прихожан с признаками ОРВИ просят следить за богослужениями по онлайн-трансляции. Протестантов в России также попросили перейти на онлайн-формат богослужений, успокаивать и ободрять прихожан, следуя врачебным предписаниям и соблюдая профилактические меры.

Духовное управление мусульман (ДУМ) РФ приняло решение прекратить все коллективные молитвы в московских мечетях. В обращении к верующим сказано, что в ряде мусульманских стран вирус распространялся именно во время коллективных богослужений.

«Мы с вами не можем допустить, чтобы дома Всевышнего невольно превратились в разносчиков смерти, тем более что такие случаи в мире уже были. Человек и его жизнь превыше мечети», — заявил зампредседателя ДУМ РФ Дамир Мухетдинов.

Иудеев на время празднования Пурима попросили соблюдать повышенные меры гигиены, пришлось отменить концерт и некоторые другие праздничные мероприятия. С 18 марта закрыты на карантин московские синагоги и Еврейский религиозно-культурный центр «Жуковка». Религиозная жизнь продолжается только в здании общинного центра.

Глава Буддийской традиционной Сангхи России Пандито Хамбо лама Дамба Аюшеев не запретил приходить в дацаны, но два дня назад центральный хурул Калмыкии ввел ограничение на посещение храма. В «Золотой обители Будды Шакьямуни» отменены массовые мероприятия численностью более 50 человек, но ежедневные службы и индивидуальный прием верующих продолжаются. Московский центр другой буддийской традиции, «Карма Кагью», закрыт на карантин уже в течение двух недель.

Добавим, что многие конфессии ввели в свои обычные церемонии новые тексты молитв и формы обрядов, призванные помочь справиться с распространением коронавируса по планете.