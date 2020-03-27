Новую тест-систему для выявления коронавируса начали производить в России

Москва, 27 марта. «Центр стратегического планирования и управления медико-биологическими рисками здоровью» запустил в производство новую тест-систему для выявления коронавируса. Об этом в пятницу сообщило Министерство здравоохранения России.

Для определения инфекции она будет использовать метод полимеразной цепной реакции «АмплиТест SARS-CoV-2». По словам представителей Минздрава, новая система намного чувствительнее прежней и с большей вероятностью может распознать коронавирус.

«Ежедневно будет производиться не менее 10 тысяч тестов с последующим наращиванием производства до 50 тысяч тестов в день», — говорится в сообщении.

Ранее Минздрав огласил обновленный список лекарств, пригодных для лечения коронавирусной инфекции. Так, например, взрослым пациентам помимо традиционных лекарств (лопинавир + ритонавир, рекомбинантный интерферон бета-1b и альфа) добавились новые — хлорохин, гидроксихлорохин и тоцилизумаб. При этом Минздрав решил убрать из списка рибавирин.

Напомним, что вспышка коронавируса нового типа впервые произошла в Китае в декабре прошлого года. С тех пор инфекция успела распространиться по всему миру, вызвав повсеместный карантин и обвал рынка. Очагами заболевания на сегодняшний день являются Китай, Иран, Испания, Италия, Германия и США. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила о пандемии. Специалисты ВОЗ советуют всем почаще мыть руки и по возможности не выходить на улицу, а заразившимся — принимать ибупрофен и парацетамол.