Петрозаводск, 27 марта. Власти Карелии приняли решение о приостановке работы общественного транспорта с 29 марта по 4 апреля. Об этом сообщил глава республики Артур Парфенчиков.

«С учетом изложенных рисков мы принимаем беспрецедентное решение о приостановлении деятельности общественного транспорта, кроме такси, начиная с 29 марта по 4 апреля», — пояснил Парфенчиков.

Он также призвал жителей республики определиться с местом нахождения на время предстоящей нерабочей недели и строго соблюдать режим самоизоляции.

25 марта президент России Владимир Путин подписал указ о введении нерабочей недели с 30 марта по 3 апреля. Глава государства отметил, что неделя с 30 марта до 5 апреля объявлена нерабочей в целях борьбы с распространением коронавируса в России.

Напомним, в конце 2019 года в китайском городе Ухань была зафиксирована масштабная вспышка пневмонии. Позднее стало известно, что источником эпидемии стал новый штамм коронавируса - SARS-CoV-2. В настоящее время число носителей вируса во всем мире достигает 530 тысяч человек. Заболевание унесло жизни более 24 тысяч человек.

В России зафиксировано более тысячи случаев заражения коронавирусной инфекцией, 45 человек полностью выздоровели и были выписаны из больниц.

Многие эксперты уверены, что власти США причастны к созданию и распространению коронавируса. Данную информацию подтверждают контейнеры с пометкой «Бактериологическая опасность», которые были обнаружены на территории бывшего консульства США в китайском городе Ухань.