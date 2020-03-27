Бастрыкин поручил сотрудникам СК РФ помочь находящимся на карантине ветеранам

Москва, 27 марта. Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил сотрудникам ведомства поддержать ветеранов войны и тружеников тыла, которые остаются на карантине. Об этом говорится в сообщении на сайте Следственного комитета.

В каждом регионе России сотрудники СК РФ помогут доставить продукты и медикаменты пожилым людям. Они окажут поддержку бытового и юридического характера.

В год 75-летия Победы нужно исключить опасность для здоровья ветеранов, отмечается в сообщении. По поручению Бастрыкина аналогичные меры принимаются в отношении многодетных матерей из числа сотрудников СК России и жен работников ведомства.

В академиях и кадетских корпусах СК РФ продолжается дистанционное обучение студентов. При этом студенты и кадеты могут принять участие в программе помощи ветеранам. Следственный комитет призывает россиян к взаимопомощи и поддержке во время эпидемии коронавируса.