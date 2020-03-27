Дроздов назвал три принципа, которые помогут победить коронавирус

Москва, 27 марта. Самодисциплина, сплоченность и правильное поведение помогут победить коронавирус в России, уверен доктор биологических наук и известный ведущий телепередачи «В мире животных» Николай Дроздов.

Он рассказал, что в настоящее время находится на карантине, как и все остальные москвичи, входящие в группу риска по коронавирусу в связи с возрастом, — знаменитому телеведущему 82 года.

Дроздов убежден, что защититься от инфекции можно лишь соблюдая санитарно-эпидемиологические требования и следуя рекомендациям медиков. Поэтому россиянам нужно прислушаться к призывам властей и проявить ответственность, добросовестно выжидая обозначенный период самоизоляции.

«Для того чтобы победить этого врага, который вторгся на нашу территорию в виде эпидемии, необходимы сплоченность, самодисциплина и обоснованное поведение», — назвал ведущий три ключевых, на его взгляд, принципа телеканалу «Звезда».

Дроздов добавил, что выполнять принятые меры важно, поскольку их неисполнение приведет к «плохим последствиям». В сложившейся ситуации, считает Дроздов, нельзя демонстрировать кроткий характер, поступая по-своему.

«Всем рекомендациям нужно следовать, потому что их невыполнение приведет к плохим последствиям. Не нужен здесь молодежный задор, когда все выполняют санитарные требования, а я не буду или буду делать, но по-своему», — заметил ученый.

Ситуация с коронавирусом в мире и в России продолжает оставаться сложной, пандемия разрастается. По числу носителей инфекции лидируют США, новая волна эпидемии фиксируется в Китае и Японии. В РФ количество заболевших за последние сутки увеличилось на 196 и достигло 1036 человек, трое скончались.

Российские власти принимают необходимые меры, чтобы остановить процесс заражения. 25 марта президент РФ Владимир Путин объявил неделю с 30 марта по 5 апреля нерабочей. Он объяснил, что она выделена для снижения скорости распространения заболевания, поэтому гражданам необходимо самоизолироваться.