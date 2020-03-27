Министр обороны Судана Джамаль Омар мог быть убит британской или американской разведкой

Хартум, 27 марта. Суданские эксперты считают, что к гибели министра обороны Судана Джамаля Омара причастны сотрудники британских спецслужб.

Джамаль Омар, 59-летний военачальник, скончался при невыясненных обстоятельствах во время визита в Джубу, столицу Южного Судана, где принимал участие в мирных переговорах. Суданские эксперты считают, что министр обороны был камнем преткновения для планов западных стран, направленных на демонтаж вооруженных сил и безопасности Судана. Как отмечают специалисты, покойный располагал обширной информацией об отношениях экс-главы Национальной службы разведки и безопасности Салаха Гоша с террористами запрещенной в РФ «Аль-Каиды»1. Согласно этой версии, Гош планировал стать следующим президентом Судана с помощью своих связей с ЦРУ. Джамаль Омар мог быть убит именно из-за этой информации.

Напомним, еще в университете Салах Гош активно участвовал в деятельности «Братьев-мусульман» (запрещена в РФ), а позже подозревался в близких отношениях с бывшим главой «Аль-Каиды» Усамой бен Ладеном, долгое время скрывавшимся в Судане. Завоевав доверие иностранных спецслужб, Гош стал наиболее подходящим для них кандидатом, позволившим бы установить при власти удобный Западу режим.

Кроме того, недавно стало известно, что в 2018 году суданская разведка, которой на тот момент руководил Салех Гош, обучала завербованных «Аль-Каидой» суданцев, а затем перебрасывала их в Триполи на помощь так называемому Правительству национального согласия (ПНС) Ливии. Об этом рассказал в интервью бывший сотрудник суданской разведки.

Наемников обучали в нескольких тренировочных лагерях, а затем переправляли через пустыню на северо-западе Судана, где проходит общая граница с Египтом и Ливией. Рекруты отправлялись в бандформирования были Халифы Хадии, Усамы аль-Джувейли и Абд аль-Рауфа Карры.

Последний является лидером вооруженной группы RADA, которая также является формальной частью состоящего из террористов «МВД» так называемого ПНС. Карра контролирует тюрьму в Митиге, в которой содержатся как настоящие преступники, так и невиновные, похищенные ради выкупа или иной причине люди. Там же уже 10 месяцев удерживаются похищенные российские социологи Максим Шугалей и Самер Суэйфан.

Отмечается, что официальные заявления о якобы сердечном приступе у Джамаля Омара были сделаны без официальной процедуры вскрытия и выяснения реальных причин смерти министра. Омар мог стать жертвой американской или британской разведок. Суданцы предполагают, что ему были введены препараты, вызывающие симптомы, схожие со стенокардией. На родине военачальника убеждены, что у человека, который всю жизнь посвятил военному делу и постоянно проходил медицинские осмотры, не могли спонтанно возникнуть проблемы с сердцем.

Джамаль Омар был назначен главой Минобороны Судана после свержения президента Омара Башира в апреле 2019 года. До этого он возглавлял комитет по безопасности и обороне временного правительства.

1 Организация запрещена на территории РФ.