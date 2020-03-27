Лукашенко выступил против закрытия соседних границ из-за коронавируса

Минск, 27 марта. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о бессмысленности закрытия государственных границ из-за коронавируса.

«А зачем закрывать? Украина границу закрыла, Польша, балтийские государства закрыли. Хорошо, закрывайтесь, но жизнь-то идет, ее не остановишь. Должен быть порядок, но надо понимать, что ты не можешь в этом глобальном мире закрыться», — отметил он во время визита на предприятие «Белгипс».

Лукашенко обратил внимание на то, что Белоруссия по-прежнему выступает транзитным коридором для грузовых перевозок. Страна не закрывает границы для грузовиков, но контролирует ситуацию на въезде и выезде.

Отметим, что Лукашенко скептично относится к жестким мерам по карантину. По мнению белорусского лидера, паника, вспыхнувшая по всему миру, наносит странам гораздо больше ущерба, чем сам коронавирус.

В самой Белоруссии пока зарегистрировано 94 случая заражения коронавирусной инфекцией. Несмотря на это, власти не вводят карантин. Все предприятия, транспортные организации, учебные заведения работают в штатном режиме.

Напомним, что вспышка коронавируса нового типа впервые произошла в Китае в декабре прошлого года. С тех пор инфекция успела распространиться по всему миру, вызвав повсеместный карантин и обвал рынка. Очагами заболевания на сегодняшний день являются Китай, Иран, Испания, Италия, Германия и США. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила о пандемии. Специалисты ВОЗ советуют всем почаще мыть руки и по возможности не выходить на улицу, а заразившимся — принимать ибупрофен и парацетамол. Из-за коронавируса были отменены Олимпийские игры, Евро-2020 и Евровидение.