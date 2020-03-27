Коронавирус вывел из себя возлюбленную Виторгана

Москва, 27 марта. Возлюбленная актера Максима Виторгана певица Нино Нинидзе резко отреагировала на большой поток информации вокруг нее, связанный с пандемией коронавирусной инфекции.

Девушка опубликовала видео, в котором эмоционально обратилась к друзьям и близким с просьбой не присылать ей больше видео, сообщения и новости о ситуации в мире. Видимо, распространение инфекции, закрытие границ и карантин вывели Нинидзе из себя.

«Я уже готовлюсь к концу света!» — взволнованно заявила певица.

Всплеск эмоций девушки понять довольно легко — коронавирус охватил уже почти весь мир, его жертвами стали около 24 тысяч человек. С каждым днем становится известно о новых случаях заражения, в том числе о заболевании известных личностей.

Коронавирусом уже заболели, например, певец Лев Лещенко, вернувшийся с гастролей в Америке и Канаде, известный писатель Борис Акунин (Григорий Чхартишвили), живущий с семьей в Лондоне, а также министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок.

Самоизоляция после возвращения из Испании не позволит внуку народной артистки СССР Инны Макаровой, композитору Ивану Бурляеву прийти на похороны бабушки. А поп-певец Дима Билан, чтобы минимизировать риски, по максимуму сократил свое пребывание на улице и ездит только по одному маршруту: из дома в студию и обратно.

В пятницу стало известно, что коронавирус обнаружили у знаменитого немецкого музыканта и фронтмена группы Rammstein Тилля Линдеманна.