Американист объяснил, почему Трамп не может бороться с пандемией, как Путин

Президент США Дональд Трамп не может бороться с пандемией так, как это делает российский лидер Владимир Путин. Причина — в американском менталитете, особенностях законодательства и традиционных разногласиях между республиканцами и демократами, которые мешают принять консолидированные меры против COVID-19. Подробнее о том, почему США не могут сдерживать эпидемию по примеру России, в комментарии Федеральному агентству новостей рассказал политолог-американист Рафаэль Ордуханян.

Борьба с коронавирусом в России

Российский лидер Владимир Путин несколько дней назад обратился к гражданам страны в связи с пандемией коронавируса. Глава государства предложил ряд мер, которые помогут сдержать распространение инфекции и при этом — поддержать экономику страны и россиян.

«Нам также нужны дополнительные шаги, прежде всего, чтобы обеспечить социальную защиту граждан, сохранение их доходов и рабочих мест, а также поддержку малого и среднего бизнеса, в котором заняты миллионы людей», — отметил российский лидер.

Госдума оперативно отреагировала на предложенные Владимиром Путиным шаги. Председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин в тот же день — 25 марта — сообщил, что Госдума в приоритетном порядке примет законодательные решения, необходимые для реализации инициатив президента. Для этого было созвано дополнительное заседание Совета Госдумы.

«Госдума на следующей неделе будет работать в режиме пленарных заседаний для того, чтобы решить поставленные задачи», — отметил Володин.

Уже на следующий день, 26 марта, правительство внесло в Госдуму законопроект о повышении минимального размера оплаты больничного до МРОТ — как это предлагал Владимир Путин в телеобращении. Оперативная реакция исполнительной и законодательной властей позволяет полагать, что озвученные президентом решения будут реализованы в ближайшее время и охватят все регионы страны.

У Трампа так не получится

То, что происходит сейчас в России в рамках борьбы с коронавирусом, неприменимо к США. Если в России конституция определяет верховенство федерального законодательства над другими нормативными актами, в том числе региональными, то в Штатах местные законы могут разительно отличаться от федеральных.

«Вот эти нестыковки в федеральном законодательстве и региональном на уровне штатов дают о себе знать. Я помню ураган «Катрина», когда губернатор штата не смогла вовремя предпринять действия. Она была снята, собственно говоря, после этого. Потому что вопрос, допустим, введения чрезвычайного положения оставался на усмотрение губернатора на месте. И она вовремя не попросила федеральные власти ввести войска, и три дня Новый Орлеан, фактически, был отдан на разграбление мародерам. Мы видели эти ужасные сцены», — сказал американист Рафаэль Ордуханян.

Эти внутренние противоречия и нестыковки сыграют злую шутку с Вашингтоном и в ситуации с пандемией. Политолог отметил: как только у руля в Вашингтоне становится несильный лидер, вся система сдержек и противовесов — на уровне штата, на уровне муниципалитета, на уровне государства — начинает осыпаться. А выражение «ах, эти чертовы федералы» в Штатах уже давно стало пословицей.

«В каждом штате любая директива, которая спускается, воспринимается именно вот таким образом. И этот антагонизм прослеживается во всем, в том числе и сейчас. Что происходит? Трамп спускает по вертикали свои указания на уровне штата, где он поддерживается. Причем самое интересное — не все республиканцы даже поддерживают Трампа. А уж там, где правят демократы, — допустим, возьмите штат Калифорния, — вообще возникает несуразица. <…> Каждый раз, когда Трамп начинает говорить, предлагать какие-то экстренные вещи, моментально его слова воспринимаются в штыки. Не потому, что он говорит что-то не так, не потому, что он говорит нечто неприемлемое, не потому, что он говорит нечто, что противозаконно, допустим, или нарушает законы штата, а потому что это говорит Трамп», — сказал Рафаэль Ордуханян.

Все эти факторы и влияют на то, что, в конечном счете, Дональд Трамп не может принимать меры по борьбе с пандемией так, как это делает российский лидер Владимир Путин. И даже если попытался бы — у него бы не получилось.

«Абсолютно нет. И у него не получается. Мы видим результат: тысячи погибших. Посмотрите, что в Нью-Йорке произошло… В Квинсе за один день — 13 человек. Это же трагедия. <…> Это же катастрофа именно поэтому. Одни говорят: «Давайте принимать [меры]». А на уровне штата, потому что там демократ, говорят: «Да нет, у нас все нормально, что вы тут говорите». И — вспышка. Бубух — и вот. Все. Дезорганизация, дисбаланс — они прослеживаются на всех уровнях, но толчок к этому, катализатор подобных настроений — это всегда слабая центральная власть. И я очень надеюсь, что мы, в конце концов, глядя на Америку, наконец-то поймем, что в этой ситуации нужна полная консолидация. Потому что это нешуточное дело. Любая оплошность, любое замедление — это жизни людей», — резюмировал Рафаэль Ордуханян.

Статистика

По последним данным, в США зарегистрированы 85991 случай заражения коронавирусной инфекцией. Более 1,2 тысячи человек скончались. Выздороветь удалось 753 пациентам.

Утром 27 марта США вышли на первое место в мире по подтвержденным случаям COVID-19, обогнав за день Италию и Китай. По информации властей, в Штатах протестированы на коронавирус уже более полумиллиона человек.

В России, по информации на 27 марта, зарегистрировано 1036 случаев заболевания. Три человека погибли, 45 пациентам удалось выздороветь.

Напомним, власти Китая в конце 2019 года сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения. Позже специалисты выяснили, что возбудителем болезни является коронавирус нового типа. Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным, в мире заражены более 465 тысяч человек, более 21 тысячи пациентов скончались.