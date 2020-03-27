Лондон, 27 марта. Министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок заразился коронавирусом. Министр отметил, что по советам медиков прошел тест на коронавирус, и он дал положительный результат. Хэнкок также добавил, что в настоящее время у него есть незначительные симптомы коронавирусной инфекции, однако он продолжает выполнять свои должностные обязанности.

«Я работаю из дома и самоизолируюсь. Жизненно важно, чтобы мы следовали рекомендациям Национальной службы здравоохранения и спасали жизни», — сообщил министр в своем микроблоге Twitter.

25 марта стало известно, что британский принц Чарльз заразился коронавирусом. 27 марта у главы правительства Великобритании Бориса Джонсона была диагностирована коронавирусная инфекция. При этом британский премьер-министр заявил, что намерен продолжить в полной мере исполнять свои обязанности.

Напомним, в декабре 2019 года в китайском городе Ухань началась массовая эпидемия пневмонии. Позднее медикам удалось установить, что возбудителем эпидемии является новый вид коронавируса — SARS-CoV-2. К настоящему моменту количество зараженных во всем мире достигает 530 тысяч человек. От вируса погибло более 24 тысяч человек.

На территории Великобритании зафиксировано 6,7 тысяч случаев заражения коронавирусом, погибло 335 человек.

Многие эксперты выражают уверенность, что власти США имеют непосредственное отношение к созданию и распространению коронавирусной инфекции. Данную информацию подтверждают контейнеры с пометкой «Бактериологическая опасность», которые были обнаружены на территории бывшего консульства США в китайском городе Ухань.