Чиновники в Китае предложили наказывать за чихание и кашель в общественных местах

Пекин, 27 марта. Власти Пекина предложили ввести административную ответственность для тех, кто чихает в общественных местах и не прикрывает рот.

Данную меру разрабатывают в качестве мотивации для жителей мегаполиса на фоне распространения коронавируса. Представитель комитета по законодательству Собрания народных представителей Пекина Сунь Ли заявил, что важно выработать гигиенические привычки.

Нарушителей «закона об этикете» ждет административное наказание. Эти правила станут обязательными в Пекине.

«Надевать маску, чтобы не распространять ОРВИ или грипп, прикрывать рот и нос при чихании на людях — такие простые меры могут снизить темпы распространения инфекционных болезней», — сказал Ли, его слова приводит Planet Today.

По мнению чиновника, из-за высокой урбанизации населения Китая уровень культуры страдает. Многие жители отдаленных деревень селятся в мегаполисах. Но при этом не учатся простым правилам поведения в обществе.

Эпидемия коронавируса показала, что низкий уровень культуры имеет последствия. В том числе для здоровья окружающих.

Напомним, что о вспышке коронавируса в Китае стало известно в конце декабря 2019 года. Власти КНР сообщили во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) об очаге вируса только 31 декабря.

11 марта ВОЗ объявила пандемию по коронавирусу. Правительства всех стран мира приняли меры, чтобы избежать распространения болезни. Однако в Китае, Германии, Италии, Израиле ситуация оказалась серьезней, чем в других странах. По последним данным, число жертв коронавируса превысило 20 тысяч человек.