Брюссель, 27 марта. Житель Бельгии заразил свою домашнюю кошку коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил представитель антикризисного штаба по борьбе с распространением коронавируса в Бельгии Эммануэль Андре.

«Наши коллеги из ветеринарного факультета в Льеже установили, что кошка, хозяин которой был инфицирован коронавирусом, была заражена своим хозяином», — пояснил он.

Андре также добавил, что данный случай является единичным, однако бельгийские власти намерены подготовить меры профилактики для инфицированных коронавирусом владельцев домашних животных.

Напомним, в декабре 2019 года в китайском городе Ухань началась масштабная эпидемия пневмонии. Позднее медикам удалось установить, что возбудителем эпидемии стал новый вид коронавируса — SARS-CoV-2. В настоящее время число зараженных во всем мире достигает 530 тысяч человек. От коронавируса погибло более 24 тысяч человек. На территории Бельгии зарегистрировано более семи тысяч случаев заражения коронавирусом, 289 человек погибло.

Многие эксперты выражают уверенность, что власти США имеют прямое отношение к созданию и распространению коронавируса. Об этом также свидетельствуют контейнеры с пометкой «Бактериологическая опасность», найденные на территории бывшего консульства США в китайском городе Ухань.