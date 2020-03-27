Суд продлил историку Соколову содержание под стражей

Санкт-Петербург, 27 марта. Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга удовлетворил ходатайство следствия и продлил историку Олегу Соколову, обвиняемому в убийстве аспирантки и незаконном хранении оружия, срок содержания под стражей. Об этом рассказала судья Юлия Максименко.

Адвокат бывшего доцента СПбГУ Александр Почуев настаивал на изменении меры пресечения — просил выпустить его подопечного из СИЗО в связи с риском заражения коронавирусом. Однако защитнику было отказано.

«Суд постановил меру пресечения в виде заключения под стражу продлить до 23 сентября 2020 года», — пояснила судья.

Рассмотрение дела по существу назначено на 9 апреля.

В настоящее время Соколов находится в «Бутырке», следственном изоляторе в Москве. Участие в заседании он принимал по видео-конференц-связи.

Соколов будет этапирован из Москвы в Петербург на следующей неделе.

«Дейта» напоминает, что известный историк был задержан по подозрению в жестоком убийстве аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко в ноябре 2019 года. Он был извлечен из воды напротив одного из домов по набережной реки Мойки, в рюкзаке при нем находились две отчлененные женские руки и травматический пистолет.