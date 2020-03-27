Минздрав РФ обновил рекомендации по лечению коронавируса

Москва, 27 марта. Министерство здравоохранения РФ обновило список рекомендаций по лечению коронавирусной инфекции, указав новые препараты, эффективные против этой заразы.

«Анализ литературных данных по клиническому опыту ведения пациентов с атипичной пневмонией, связанной с коронавирусами SARS-CoV и MERSCoV, позволяет выделить несколько этиотропных препаратов, которые рекомендовано использовать в комбинации», — говорится в официальном сообщении.

Так, например, взрослым пациентам помимо традиционных лекарств (лопинавир + ритонавир, рекомбинантный интерферон бета-1b и альфа) добавились новые — хлорохин, гидроксихлорохин и тоцилизумаб. При этом Минздрав решил убрать из списка рибавирин.

Ведомство также отметило, что в настоящее время клинические испытания проходят еще три препарата, которые могут стать эффективным средством против коронавируса — умифеновир, ремдесивир, фавипиравир.

Напомним, что вспышка коронавируса нового типа впервые произошла в Китае в декабре прошлого года. С тех пор инфекция успела распространиться по всему миру, вызвав повсеместный карантин и обвал рынка. Очагами заболевания на сегодняшний день являются Китай, Иран, Испания, Италия, Германия и США. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила о пандемии. Специалисты ВОЗ советуют всем почаще мыть руки и по возможности не выходить на улицу, а заразившимся — принимать ибупрофен и парацетамол.

В России зарегистрировано 1036 случаев коронавирусной инфекции, 45 человек выздоровело. По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, эпидемиологическая ситуация в стране развивается, однако говорить о взрывном росте числа заразившихся не приходится.