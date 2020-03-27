Тысячи рвущихся домой «заробитчан» создали коллапс на границе Польши и Украины

Киев, 27 марта. Тысячи украинцев, уехавших на заработки в Польшу, теперь пытаются успеть вернуться домой до закрытия границы 27 марта. На пунктах пропуска с польской стороны образовались многокилометровые очереди. О правилах соблюдения дистанции, масках, естественно, никто не помнит.

Заробитчане без машин часами ждут в нейтральной зоне, пока их заберут на Украину автобусы. Но скоро они перестанут ходить. 28 марта пересечь границу можно будет только на машине. Тем, у кого лично авто нет, придется напрашиваться в попутчики. Как уточняет издание Страна.ua, пеший переход в Медыки-Шегини закрыли польские пограничники. Периодически для пешеходов работает КПП в Гребенне- Рава-Русской, но на эти часы не все успевают попасть.

По словам одного из жителей Львова Владимира Михно, который вернулся домой из Польши минувшей ночью, на границе творится «сплошной ад и дурдом: тысячи человек с баулами, все толкаются, матерятся».

«Какая там дистанция, какие маски. И, конечно, никто их не проверяет, побыстрее бы пропустить. Да и сами таможенники без масок и перчаток. Закрытие границ и карантин — коту под хвост», — посетовал он.

Мужчина добавил, что даже боится представить, сколько заразившихся коронавирусом уже проникло на Украину в таких очередях на границе.

По словам другой украинки, вернувшейся во Львов из Варшавы, в очереди они стояли всю ночью, «замерзли как собаки». Вместе с ней и ее мужем было много людей, которые потеряли работу в Польше, или их сократили на время карантина.

«Все кашляют, лица красные, как помидоры и глотают парацетамол, чтобы сбить температуру. Очередь коронавируса. Знала бы, осталась бы в Польше», — пожаловалась она.

Ажиотаж на западной границе Украины бурно обсуждается и в соцсетях. Многие не скрывают, что возвращению соотечественников, мягко говоря, не рады.

«Дальше везут к нам эту заразу. Не дай Бог там хоть кто-то инфицирован, считайте, все, соответственно, тоже в той очереди. И едет это вирус к нам», «Наши граждане дебилы. Ты что, первый день живешь? Ты чего тянешь до последних дней? Хотел еще 100 злотых заработать? Ты еще и заразился в том стойле. И людей потом дома заразишь», «И мы теперь на карантине будем сидеть до августа из-за таких коронавирусных работников!», — пишут пользователи в комментариях к фото и видео очередей.

Пограничники в комментарии «Стране» рассказали, что пункты пропуска не рассчитаны на такое количество людей.

«Они просто штурмом берут. Заразиться можно на раз, ведь нам кроме обычных масок ничего не выдали. И подмоги нам не дали, смены одинаковые, а работы больше и она опаснее", - поделился один из них сотрудников.

Отметим, что коронавирус на Украину проник по «безвизу». Заболевшим оказался житель Черновцов. Он путешествовал по Италии, домой вернулся на машине. По последним данным, в стране зарегистрировано 226 случаев заражения. Пять человек скончались.