Юриста удивило легкомысленное поведение заболевшего коронавирусом Лещенко

Москва, 27 марта. Известный эстрадный певец Лев Лещенко не нарушил закон, но поступил легкомысленно, когда отправился на вечеринку сразу после возвращения из США. Такое мнение выразил юрист Михаил Федотов.

Ранее стало известно, что анализы на коронавирус, которые сдал народный артист РСФСР, показали положительный результат. 78-летний исполнитель вернулся в Россию после концертов в Америке и Канаде.

Как отметил Федотов, речь в данной ситуации идет о социальной ответственности. Юриста удивило, что такой сознательный и уважаемый человек, как Лещенко, поступил настолько легкомысленно.

«Видимо, он взвесил вероятность того, что у него мог быть коронавирус, и обязательства перед другими людьми. И, видимо, эти обязательства ему показались более значимыми», — цитирует Федотова телеканал «360».

Юрист уверен, что артист уже и сам жалеет о нарушении карантина.

Накануне стало известно о госпитализации Лещенко в больницу в Коммунарке с воспалением легких. Утром в пятницу главврач больницы Денис Проценко сообщил, что у 78-летнего артиста подтвердился коронавирус.

Впоследствии стало известно, что исполнитель после возвращения с гастролей в США посещал вечеринку по случаю дня рождения Аллы Крутой. Среди гостей сестры известного композитора Игоря Крутого были многие звезды российского шоу-бизнеса, например, Николай Басков, Олег Газманов, Владимир Винокур и Александр Ревва, передает «Царьград».

Пиар-менеджер Газманова рассказал корреспонденту Федерального агентства новостей, что со здоровьем артиста все в порядке. Но будет ли он сдавать тест на наличие в организме коронавирусной инфекции, на данный момент неясно.