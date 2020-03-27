Гаспарян назвал данностью «скотское отношение» украинцев к погибшим от COVID-19

Писатель и публицист Армен Гаспарян уверен, что ситуация в Тернопольской области стала возможна из-за попустительства властей Украины.

Ранее телеканал «112 Украина» сообщил, что в Тернопольской области врачи выбросили за дверь мешок с телом умершего от коронавирусной инфекции 68-летнего мужчины. По словам дочери погибшего Анны Полищук, медработники без каких-либо объяснений выставили тело из больницы, после чего закрыли двери и родственникам самостоятельно пришлось нести пакет с трупом до машины. При этом у родственников мужчины при себе не оказалось средств индивидуальной защиты.

Прохожие, у которых Полищук просила помощи, отказывались из-за опасений подхватить инфекцию. Кстати, могильщики не стали копать могилу по той же причине, этим пришлось заниматься родне погибшего.

Комментируя вопиющий случай, известный российский радиоведущий, писатель и публицист Армен Гаспарян в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей заявил, что в произошедшем нет ничего удивительного, так как украинские власти «на протяжении последних 6 лет занимались расчеловечиванием общества».

«Если вы позволяете себе называть людей, с которыми жили в одной стране, «колорадами», «ватниками», «сепаратистами» и кем угодно еще, если вы все время пытались сделать из них недочеловеков, то рано или поздно этот механизм начнет работать непосредственно на вас самих. То, что произошло в Тернопольской области — это только начало большого процесса. Украинская власть, вместо того, чтобы это все пресекать на корню, наоборот — все самые низменные, гнусные и подлые чувства стимулировала. Вот теперь начинается вторая часть этого балета, когда первая ласточка — это Запад Украины с весьма своеобразным ментальным кодом и исторической памятью», — утверждает собеседник ФАН.

Но даже после этого случая украинские власти не сделают выводов, считает Гаспарян. По его словам, «Киев все спишет на некий эксцесс, на действия сотрудников одной конкретной больницы», а также нежелание оказать помощь нуждающимся со стороны случайных прохожих. Ведь признать, что это ошибка системы, недопустимо.

«Этот мужчина — до недавнего времени живой человек, и вот такое, абсолютно скотское отношение недопустимо даже по отношению к животным. Но для Украины — это уже данность. Если власть очень жестко на это на все не отреагирует, я полагаю, что подобные эксцессы мы увидим еще не раз и не два. Больше того, они скоро будут объяснять, что на самом деле все нормально и именно так и надо поступать. Это огромная проблема Украины», — заключил аналитик.

Напомним, министерство здравоохранения Украины разработало специальные правила погребения умерших в результате осложнений от коронавирусной инфекции. Жителей страны призвали воздержаться от больших скоплений людей на похоронах и обрядов целования покойного.