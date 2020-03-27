Сирия, 27 марта. Один из высокопоставленных членов NDF****** пострадал в результате взрыва в Дамаске. Курдские боевики задержали 160 человек в Ракке за нарушение комендантского часа. САА укрепляет свои позиции в Алеппо, Идлибе и Хаме, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: понесли потери в результате взрыва заминированного автомобиля в окрестностях Дамаска; укрепляют свои позиции на линии разграничения сил с боевиками в Алеппо, Идлибе и Хаме.

Курдские вооруженные группировки: по неподтвержденным данным, ведут перестрелки с САА к северо-западу от Дейр-эз-Зора; задержали порядка 160 человек за нарушение комендантского часа в Ракке.

Корпус Стражей Исламской революции (КСИР): перебросил подкрепления из Ирака в Сирию.

Провинция Дамаск

Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) сообщает о взрыве в долине Вади-Барада в окрестностях административного центра провинции. По предварительной информации, в деревне Аль-Текия детонировало СВУ, заложенное в автомобиле одного из командиров «Национальных сил обороны» (NDF). В результате взрыва высокопоставленный член формирования получил серьезные травмы и попал в больницу. Более подробная информация о случившемся пока устанавливается. Ни одно из антиправительственных бандформирований пока взяло на себя ответственность за минирование транспортного средства.

Провинция Алеппо

Появились подробности о междоусобицах протурецких боевиков в кантоне Африн, первые сведения о которых появились несколькими часами ранее. Как передает на своей странице в сети Twitter военный источник (OGNreports), инициаторами столкновений стали террористы «Джейш аль-Ислам»*****, которые совершили нападение на штаб-квартиру «Сирийской национальной армии». О потерях сторон все еще ничего неизвестно.

Между тем Twitter-канал (GABchaag10) сообщает о том, что проправительственные силы продолжают укреплять свои позиции на линии разграничения сил с боевиками в Западном Алеппо, южной части Идлиба и на северо-западе Хамы. Сирийская арабская армия (САА) и ее союзники стремятся обезопасить ранее зачищенные территории от налетов со стороны боевиков. Напомним, несмотря на попытки властей САР при поддержке РФ достичь мирного урегулирования конфликта, террористы не перестают провоцировать столкновения в Идлибской зоне деэскалации. В первую очередь это ставит под угрозу безопасность мирного населения.

Провинция Дейр-эз-Зор

Появились неподтвержденные данные о перестрелке между «Демократическими силами Сирии»**** и Сирийской арабской армией (САА) к северо-западу от Дейр-эз-Зора. Согласно информации военного источника в сети Twitter (DeirEzzor24), стороны ведут огонь с противоположных берегов реки Евфрат.

Тем временем Сирийский центр мониторинг за соблюдением прав человека (SOHR) сообщает о передислокации подкреплений иранских формирований на юго-восток провинции. Десять грузовиков, а также несколько единиц военной техники Корпуса Стражей Исламской революции (КСИР) прибыли в САР со стороны Ирака. О целях переброски дополнительных сил не сообщается.

Провинция Ракка

Курдские боевики возобновили аресты гражданских лиц в оккупированных районах Ракки. Как передает на своей странице в сети Twitter военный источник (ka9loo), члены так называемой милиции «Асайиш», подконтрольной «Демократическим силам Сирии» (SDF), задержали порядка 160 человек за нарушение комендантского часа, который был введен с целью предотвращения распространения коронавируса. Однако местные активисты полагают, что рейды «Асайиш» связаны с намерением SDF пополнить свои ряды. Как известно, нередко жертв подобных массовых арестов направляют в военные лагеря «демократических сил» в рамках насильственной вербовки, которая проводится курдскими боевиками незаконно.