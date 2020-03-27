Минфин РФ разрабатывает механизм субсидирования аэропортов, терпящих миллиардные убытки

Федеральное агентство новостей уже писало, что Росавиация разослала две недели назад письма 20 крупнейшим авиакомпаниям и 15 самым большим аэропортам страны с просьбой предоставить отчет об убытках в связи с закрытием границ в рамках введенного карантина. На данный момент отчитались почти все предприятия и министерство финансов совместно с министерством транспорта сейчас разрабатывают механизм субсидирования, призванный поддержать предприятия в момент кризиса, возникшего в результате пандемии.

Убытки

На данный момент 15 крупнейших аэропортов страны отчитались по убыткам, понесенным только из-за отмены международных рейсов, за неделю. На данный момент учитывается только упущенный маржинальный доход. И получается, что аэропорт «Пулково» понес убытки от сокращения рейсов за неделю в 254 млн рублей, «Домодедово» — в полтора раза больше, остальные аэропорты — в размере от 180 млн до 230 млн рублей. При этом маленькие аэропорты, которые совершали несколько заграничных рейсов либо вообще не являлись международными, пока подобные документы не предоставили.

«Только небольшие аэропорты так же терпят убытки. И немалые, — рассказал источник в Росавиации. — Ведь количество внутренних рейсов сократилось. Многие пассажиры летали из своего аэропорта в Москву для того, чтобы оттуда лететь за границу, соответственно, пассажиропоток в Москву резко сократился и эти рейсы тоже стали не нужны».

На данный момент многие небольшие аэропорты даже не могут посчитать свои убытки, так как самолеты летают полупустые, отмена рейсов пока небольшая. Но в дальнейшем авиакомпании будут отменять их массово.

Расходы

Аэропорты продолжают нести все расходы на содержание основных активов, на технические службы, которые занимаются обслуживанием самолетов, на службы организации перевозок. Хотя предприятия сами пытаются минимизировать эти расходы, чтобы снять лишнюю нагрузку с государства по субсидированию. Например, для сокращения смен техническому персоналу и отделу перевозок предлагают уйти в досрочный оплачиваемый отпуск вместо ранее запланированного на лето или осень.

«На данный момент министерство финансов пока не планирует субсидирование отмененных рейсов, — продолжает источник. — И тут чиновники правы — нет рейса, нет расходов. Но ведь те же авиатехники работают посменно, они все равно обязаны отработать всю смену, независимо от того — 10 самолетов они обслужат или 20. И зарплата у них не сдельная — не зависит от количества обслуживаемой техники. Ее обязаны полностью выплатить».

В некоторых небольших городах пассажиропоток сократился значительно. Например, в Ульяновске, в международном аэропорту имени Н.М. Карамзина (Баратаевка), пассажиропоток сократился за неделю на 50%. Отменены самолеты в Турцию, на подходе — Сочи. На московские рейсы не приходят по 30–40 человек, которые планировали лететь раньше.

Кроме того, пустует гостиница, которая на балансе аэропорта. Полностью опустела платная стоянка. То есть расходы на содержание активов и служб — прежние, а дохода практически нет. На территории аэровокзала всего один арендатор — это организаторы питания, кафе. Но неизвестно, как долго он будет содержать точку в период карантина — пассажиров практически нет, а в перспективе — вообще отмена ресторанного питания, если будет введен такой же режим, как в Москве и Санкт-Петербурге. А с учетом того, что в ближайшее время авиакомпания «Победа» приостановит все полеты, то аэропорт еще потеряет часть пассажиров.

Дополнительные расходы

Несмотря на то, что пассажиропоток сокращается, аэропорты вынуждены нести и дополнительные расходы при закупке необходимого оборудования для функционирования и обеспечения безопасности пассажиров. В том числе это связано и с коронавирусом.

Например, «Воздушные ворота Северной Столицы» проводят закупку и монтаж дополнительных тепловизиров на периметровом ограждении аэропорта на 54 млн рублей. «Шереметьево» на более 70 млн рублей проводит закупку «Выполнение функций технического заказчика, управления строительным проектом и осуществления строительного контроля в рамках реализации проекта: «Реконструкция элементов аэродрома международного аэропорта «Шереметьево». Магистральная РД с соединительной РД – 1,3,4,5,8,9,10 в составе: участок примыкания РД-С5 к РД-В (в составе МРД). Рулежная дорожка РД-В в составе: участок РД-В (от РД-4 до РД-5)».

«Домодедово» на 37 млн проводит закупку «Техническое обслуживание и ремонт систем водоснабжения и водоотведения ООО «Домодедово ЭРФИЛД». Так же и остальные аэропорты.

Все это необходимо для дальнейшего функционирования, ведь если не поддерживать основные активы, то аэропорт просто может прекратить существование. Поэтому расходы все равно предприятия несут. И большие расходы. Доходы же значительно сократятся, так как пассажиропоток уменьшился, а авиакомпании сокращают рейсы.

В ближайшие дни министерство финансов и Росавиация должны разработать механизм субсидирования. Сотрудники этих ведомств входят как раз в ту группу людей, для которых не будет выходных дней. Наоборот, они вышли в практически круглосуточный режим работы, так как тоже отпустили на «удаленку» тех сотрудников, чье присутствие в офисе необязательно.