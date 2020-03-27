Жителей Евросоюза возмутила публикация о «бесполезности» российской помощи Италии

Женева, 27 марта. Публикация в газете La Stampa о «бесполезности» российской помощи Италии в борьбе с эпидемией коронавируса вызвала шквал критики у читателей жителей Евросоюза.

Ранее итальянская газета La Stampa опубликовала статью, в которой утверждалось, что гуманитарная помощь России якобы «не поможет итальянцам» победить коронавирусную инфекцию.

Позднее швейцарское издание Blick пересказало статью итальянской газеты La Stampa. Однако жители Швейцарии в комментариях к публикации Blick выразили возмущение в связи с подобными утверждениями. Читатели напомнили, что власти Европейского союза до сих пор не оказали помощь Италии, которая приняла не себя весь удар эпидемии коронавируса.

«Спасибо России и президенту Владимиру Путину за помощь несчастной Италии! ЕС и Швейцария бросили Италию в беде», — отмечет Fritz Münger.

«Ну да, когда русские помогают, надо сразу сказать о них что-нибудь плохое», — пишет Romano Cagari.

«Я не фанат русских, но они помогают итальянцам. Зачем везде выискивать какую-то грязь? Что делают американцы? Задраивают все люки и хотят сделать вакцину для себя одних. И это наши друзья?» — задается вопросом Peter Kuster.

«ЕС и не думает помогать своему партнеру. Отталкивать русских как «плохих парней» — лицемерие», — отметил Joel Schmidhalter.

21 марта президент России Владимир Путин провел телефонную беседу с главой правительства Италии Джузеппе Конте, в ходе которой российский предложил итальянской стороне оказать помощь в борьбе с эпидемией коронавируса. Позднее Минобороны РФ направило в Италию транспортные самолеты ВКС РФ с российскими военными специалистами и техникой.

Напомним, в конце 2019 года в китайском городе Ухань была зафиксирована массовая вспышка пневмонии. Позднее стало известно, что источником эпидемии является новый штамм коронавируса - SARS-CoV-2. В настоящее время число носителей вируса во всем мире достигает 530 тысяч человек. Заболевание унесло жизни более 24 тысяч человек.

На территории Италии зарегистрировано более 80 тысяч случаев заражения коронавирусом, погибло более восьми тысяч человек.

Многие эксперты уверенны, что власти США причастны к созданию и распространению коронавируса. Об этом также свидетельствуют контейнеры с пометкой «Бактериологическая опасность», найденные на территории бывшего консульства США в китайском городе Ухань.