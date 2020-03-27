Билан отказался даже от онлайн-концертов из-за страха перед коронавирусом

Москва, 27 марта. Известный российский поп-певец Дима Билан заявил, что старается не появляться в общественных местах из-за эпидемии коронавируса.

Чтобы минимизировать риски, артист по максимуму сократил свое пребывание на улице и ездит только по одному маршруту: из дома в проверенную студию и обратно. В то же время переходить на режим онлайн-концертов Билан пока не готов.

«Пока от всех онлайн сборных концертов приходится отказываться, а то я последние годы (каждый год) бронхитом болел и мне реально боязно ходить даже на онлайн-мероприятия. Спасибо за понимание», — пишет Билан в Instagram.

Подписчики певца поддержали его решение не выходить лишний раз из дома. Они подчеркнули, что главное — это позаботиться о своем здоровье.

«Сейчас лучше дома как никогда», «Вам, Дима, нужно сидеть дома. У вас были проблемы с легкими, риск большой», «И правильно делаете, нужно всем меньше шастать, только так это можно остановить», — пишут в комментариях.

Отметим, что многие российские звезды согласились на самоизоляцию из-за вспышки коронавируса. Певица Валерия обратилась к фанатам через Instagram с просьбой составить ей список фильмов, которые можно посмотреть на карантине. А известная телеведущая Настя Ивлеева провела стрим с Максимом Галкиным, чтобы развлечь себя и пользователей.

Напомним, что вспышка коронавируса нового типа впервые произошла в Китае в декабре прошлого года. С тех пор инфекция успела распространиться по всему миру, вызвав повсеместный карантин и обвал рынка. Очагами заболевания на сегодняшний день являются Китай, Иран, Испания, Италия, Германия и США. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила о пандемии. Специалисты ВОЗ советуют всем почаще мыть руки и по возможности не выходить на улицу, а заразившимся — принимать ибупрофен и парацетамол.