Акунин рассказал, как переносит коронавирус

Лондон, 27 марта. Российский писатель Борис Акунин (Григорий Чхартишвили) рассказал, как переносит коронавирус. Он объяснил, что решил поделиться личным опытом, потому что многие люди боятся этой «чертовой» инфекции.

Акунин сообщил, что заразился новым типом вируса вместе с супругой, диагноз был установлен 13 марта. По его словам, у жены форма заболевания оказалась легкой — «день небольшой температуры, потом два дня головной боли и еще начисто пропало обоняние». Ему повезло меньше, так как форма оказалась средне тяжелой.

«Это как паршивый затяжной грипп с высокой температурой. Разница в том, что улучшения не происходит. Температура доползает до 39, сбиваешь ее парацетамолом. Завтра опять. И опять. И опять. Этим «днем сурка» я наслаждался дней десять. Лежал дома, слушал аудиокниги. Знал, что опасаться нужно только проблем с дыханием — в этом случае приедет «скорая». Проблем с дыханием не возникало, поэтому настроение было злобное, но спокойное», — описал он течение болезни на странице в Facebook.

Писатель отметил, что ему не посчастливилось стать одним из «ранних» зараженных, поскольку «в первые дни болезни никакого лечения еще не было». Врач «с успешным опытом» появился лишь на 11-й день и назначил курс антибиотиков.

«Ну и постепенно стало лучше. Вот, собственно, весь рассказ», — резюмировал он.

Акунин уточнил, что на сегодняшний день появились и другие методы лечения, которые, несмотря на экспериментальный характер, тоже оказываются для многих пациентов действенными.

Из ситуации с болезнью писатель сделал вывод, что чем позже произойдет заражение, тем проще медикам будет его устранить. Автор заключил, что в этом и есть главный смысл карантина.

Когда ранее Акунин сообщал, что слег «с модной болезнью», он заверял, что страх перед коронавирусом гораздо страшнее самого коронавируса, и призывал соблюдать осторожность и не паниковать.