Совет Федерации присоединится к акции «Час Земли»

Москва, 27 марта. В зданиях Совета Федерации на Большой Дмитровке и Новом Арбате отключат подсветку в рамках всемирной акции «Час Земли», сообщает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Совет Федерации вновь присоединится к акции «Час Земли», которая пройдет в субботу, 28 марта. В этот день с 20:30 до 21:30 будет отключена подсветка зданий Совета Федерации», — сообщили в пресс-службе Совета Федерации.

Всемирная акция «Час Земли» под эгидой Всемирного фонда дикой природы направлена на привлечение внимания к ответственному и бережному отношению к природе и ресурсам планеты.

В 2020 году в России акция пройдет в 12-й раз (в мире — в 14-й раз). Люди в разных частях земного шара на один час выключат свет и другие электроприборы, а в городах отключат архитектурное освещение достопримечательностей.

В нынешнем году экологическая кампания пройдет под лозунгом «Каждый может!». Планируется, что она будет сфокусирована на пяти сферах экологического активизма: экопросвещение, ответственное потребление, борьба с нелегальными вырубками, волонтерство в заповедниках и национальных парках, организация «эко»-благотворительных мероприятий.

В 2019 году в акции участвовали 188 стран и более двух миллиардов человек, в том числе около 30 миллионов россиян. В Москве в прошлом году свет погас на более чем 1900 объектах города, среди них были не только административные сооружения, но и территории крупнейших городских парков.