Судебный пристав в Тюмени присвоила 1,5 млн рублей, полученных от должников

Тюмень, 27 марта. Бывшую сотрудницу службы судебных приставов в Тюмени обвинили в присвоении 1,5 млн рублей, полученных от дожников, сообщили в СК РФ России по Тюменской области.

По данным правоохранителей, 32-летняя обвиняемая работала экспертом по ведению депозитного счета в одном из отделений. Она должна была собирать деньги и передавать их в банк.

С апреля 2015 года по июль 2016 года пристав присваивала деньги. Растрату женщина погасила за счет депозитного счета райотдела судебных приставов.

Следственные органы завершили расследование уголовного дела, в ближайшее время материалы будут переданы в суд. Женщине грозит до шести лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в Оренбургской области двое бухгалтеров незаконно начисляли зарплату служащим, после чего присвоили более двух млн рублей.

Аналогичная история произошла в Приморском крае, где экономист и бухгалтер Зарубинского городского поселения похитили 25 млн рублей из местного бюджета.