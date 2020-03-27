Внук Макаровой не придет на ее похороны

Москва, 27 марта. Внук народной артистки СССР Инны Макаровой, композитор Иван Бурляев не сможет прийти на похороны бабушки из-за карантина.

Известная актриса, полюбившаяся зрителям по фильмам «Девчата», «Женитьба Бальзаминова» и «Молодая гвардия», скончалась 25 марта в возрасте 93 лет в Москве.

Как рассказал ее внук, родственники не вправе откладывать церемонию прощания с легендарной артисткой. Ее похоронят в субботу на Троекуровском кладбище.

Бурляев с сожалением рассказал, что не придет на прощание с бабушкой. Виной тому вынужденная самоизоляция, поскольку недавно он вернулся из Испании. Карантин для него закончится 31 марта. И хотя рейс композитора отсутствует в списках «зараженных», а у него до сих пор не проявились симптомы, он считает, что не имеет права выйти дома даже по такой уважительной причине.

«Я не могу нарушить правила даже просто с точки зрения личной ответственности перед обществом. И не существует никаких исключений и особых разрешений. Каждый ответственен за каждого. Я не могу рисковать другими людьми», — подчеркнул Бурляев.

Он уверен, что с великой актрисой поклонники попрощаются так, как она того заслуживает.

В последние годы Макарова страдала бронхиальной астмой. Несмотря на заболевание, актриса продолжала работать и принимала участие в съемках вплоть до 2015 года. 4 марта артистку госпитализировали в одну из столичных клиник, где на протяжении нескольких недель шло лечение.

Испания стала вторым по величине очагом распространения коронавируса в Европе. По последним данным, от инфекции в этой стране скончались уже более четырех тысяч человек.