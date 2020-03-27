Москва, 27 марта. Врачи подтвердили наличие коронавирусной инфекции у народного артиста РСФСР Льва Лещенко.

При этом ранее зараженный коронавирусом Лещенко присутствовал на праздновании дня рождения сестры продюсера Игоря Крутого Аллы, где также было большое количество звезд российского шоу-бизнеса. Позднее стало известно, что в мероприятии принял участие и композитор Игорь Николаев, которого 26 марта госпитализировали с подозрением на коронавирусную инфекцию. Кроме того, на дне рождения сестры Крутого выступал российский эстрадный и оперный певец Николай Басков.

По словам, пресс-секретаря Баскова Марины Наумовой, Николай не попадает в группу риска по возрасту, поэтому его здоровью не угрожает опасность.

«Чувствует Николай себя прекрасно. У нас все хорошо», — сказала Наумова.

Она также добавила, Басков практически не контактировал с зараженным коронавирусом Львом Лещенко, передает KP.Ru.

Напомним, в декабре 2019 года в китайском городе Ухань началась массовая вспышка пневмонии. Позднее медики установили, что возбудителем эпидемии является новый вид коронавируса - SARS-CoV-2. К настоящему моменту количество зараженных во всем мире достигает 530 тысяч человек. Заболевание унесло жизни более 24 тысяч человек.

В России зарегистрировано более тысячи случаев заражения коронавирусом. 45 человек полностью выздоровели после чего были выписаны из больниц.

Многие эксперты выражают уверенность, что власти США причастны к созданию и распространению коронавируса. Данную информацию подтверждают контейнеры с пометкой «Бактериологическая опасность», которые были обнаружены на территории бывшего консульства США в китайском городе Ухань.