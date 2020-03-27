Союз защиты прав потребителей выступил против ограничения продажи алкоголя в России

Москва, 27 марта. Глава Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин выступил против инициативы члена Общественной палаты Султана Хамзаева, который предложил ограничить продажу алкоголя в РФ в условиях коронавируса.

По его словам, крепкий алкоголь может исполнять роль антисептика, что очень важно при эпидемии коронавирусной инфекции. Раньше считалось, что коронавирус и прочую заразу можно убить, если протирать руки и поверхности 60% спиртом, однако ученые полагают, что для этих целей подойдет даже обычная водка.

«Как минимум как антисептик в условиях, когда этих антисептиков нет и наблюдается острый дефицит, использовать ту же самую водку, пусть и недорогую, вполне нормально. Ее нужно продавать», — пояснил Шапкин в разговоре с телеканалом 360.

Второй момент — ограничение продажи алкоголя или полный ее запрет приведет к процветанию нелегального рынка, как это уже было во время горбачевской антиалкогольной кампании. В этом случае бизнес просто уйдет в тень, и государство потеряет налоги, а люди как пили, так и продолжат этим заниматься. К тому же сейчас, во время карантина, в России повышенный спрос на крепкие напитки.

Кроме того, решение об ограничении или запрете продажи алкоголя регионы могут принимать самостоятельно, поэтому никакого смысла делать какие-либо шаги на федеральном уровне нет.

Напомним, что вспышка коронавируса нового типа впервые произошла в Китае в декабре прошлого года. С тех пор инфекция успела распространиться по всему миру, вызвав повсеместный карантин и обвал рынка. Очагами заболевания на сегодняшний день являются Китай, Иран, Испания, Италия, Германия и США. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила о пандемии. Специалисты ВОЗ советуют всем почаще мыть руки и по возможности не выходить на улицу, а заразившимся — принимать ибупрофен и парацетамол.