Сотрудников Малахова отправили проверяться на коронавирус после эфира с Лещенко

Москва, 27 марта. Всех сотрудников телеканала «Россия 1», участвовавших в подготовке шоу «Привет, Андрей!», в котором участвовал зараженный коронавирусом певец Лев Лещенко, отправили проверяться на вирус. Об этом рассказали источники на телеканале, пожелавшие остаться анонимными.

Отмечается, что сдавать анализы на опасный вирус пошли не только сотрудники шоу «Привет, Андрей», но и те, кто работает в другом проекте телеведущего Андрея Малахова — «Прямой эфир».

По данным телеканала «360», среди тех, кто проверяется на коронавирус, звукооператоры, звукорежиссер, администраторы. При этом ни о каком карантине пока речи не идет.

«Пока никаких распоряжений нет, тем более программы с коронавирусом смотрят, цифры растут, и руководство пока не планирует нас никуда отпускать — хотя изначально были такие разговоры», — уточнил источник.

Напомним, в середине марта Лещенко присутствовал на вечеринке в честь дня рождения сестры композитора Игоря Крутого Аллы. Лещенко пришел поздравить Аллу Крутую 13 марта после возвращения с американских гастролей. На вечеринке присутствовали Николай Басков, Олег Газманов с супругой, Александр Серов, Александр Буйнов, Николай Цискаридзе и Валерий Леонтьев. Также мероприятие посетили Алсу, Лера Кудрявцева, Ирина Аллегрова, Александр Ревва и друг Лещенко Владимир Винокур с женой.

Пересекался Лещенко и с певцом и композитором Игорем Николаевым, которого, по данным СМИ, госпитализировали в больницу в Коммунарке с подозрением на коронавирус. Бывшая жена Николаева певица Наташа Королева не подтвердила эту информацию.