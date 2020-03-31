День смеха 1 апреля 2020: история и традиции, лучшие мемы и розыгрыши про коронавирус

Невесело встречает человечество один из самых знаменитых неформальных праздников — День смеха 1 апреля. А на фоне вызванной новым коронавирусом пандемии COVID-19 еще одно название праздника — День дурака — становится особенно актуальным, особенно, когда узнаешь о людях, нарушающих карантин или сеющих панику.

Тем не менее, шутить, в том числе о коронавирусе, можно и нужно. Говорят, человечество, смеясь, расстается со своим прошлым, поэтому — давайте смеяться! И тогда, хочется верить, наделавшая столько шума эпидемия COVID-19 вот-вот тоже станет прошлым.

История праздника 1 апреля

Точных данных, откуда взялся обычай разыгрывать друг друга именно 1 апреля, нет. Историки спорят, кто был первым, придумавшим это развлечение. По одной из версий, обычай пришел из средневековой Фландрии, но, возможно, первый оставивший след в истории любитель пошутить понабрался этой премудрости из более древних источников.

Из континентальной Европы странная забава перекочевала на Британские острова, где, благодаря, скажем так, своеобразному британскому юмору пустила глубокие корни. Праздник дураков (Fools Holiday) даже упоминается в письменных источниках от 1686 года. А через три года в Англии случился первый публичный розыгрыш — 1 апреля 1696 лондонцев через газеты зазвали в Тауэр «помыть белых львов».

В России Праздник дураков появился во времена Петра I, как известно из истории, весьма своеобразного «шутника». При нем и первоапрельские шутки были под стать: что-то эдакое соврать, а потом радоваться, что кто-то поверил. Собственно, этот незамысловатый сценарий отмечания 1 апреля сохраняется до сих пор. Важно, чтобы шутка сначала показалась правдой, и чтобы в нее поверило как можно больше простаков. Именно этим каждое первое апреля занимаются не только отдельные граждане, но и СМИ, причем забава это — общемировая.

me laughing at the coronavirus memes and then it cancels everything good in my life pic.twitter.com/8bHa9MX2wx — leo???? (@leowltrs) March 17, 2020

В России, а точнее — в Советском Союзе шутить в прессе стало можно где-то с конца 1980-х, и постепенно шутки становились все смелее и изощреннее. Однако после введения ответственности за фейковые новости первоапрельское остроумие отечественных средств массовой информации пошло на спад. А тут еще пандемия коронавируса и уже несколько заведенных административных дел за распространение панических слухов…

Так что в этом году лучше недошутить, чем перешутить. Тем не менее, потребность в здоровом смехе, даже во времена стихийных бедствий (а сейчас мы, без сомнения, переживаем таковое) никуда не делась, поэтому в нынешнее 1 апреля нам нужно так высмеять коронавирус, чтобы он даже дорогу к нам забыл!

Коронавирусные розыгрыши и мемы

Пушкин — наше все

Одним из лучших розыгрышей, связанным с пандемией коронавируса, но запущенных не к 1 апреля, а пораньше — к Дню поэзии — оказались «неизвестные стихи» Александра Сергеевича Пушкина, якобы написанные им во время Болдинской осени, когда поэт сидел в родовом имении в карантине из-за холеры. На остроумный розыгрыш в социальных сетях купились даже образованные люди, которых не смутил ни галантерейный стиль «солнца нашей поэзии», ни поздравление «с праздником весны» во время «Болдинской осени». Судя по охвату поверивших, видимо, стихи попали в цель: дали надежду, что все пройдет, а пандемия останется только неприятным воспоминанием.

Кстати, автор стихов — казахстанский блогер, пишущий под псевдонимом Ури Гримм. А упомянутый «праздник весны» — это не 8 Марта, как, возможно, кто-то подумал, а Навруз (древнеперсидский Новый год)

Новое слово к празднику

Ко Дню дурака подоспел свежий коноравирусный неологизм от словаря английского сленга Urban Dictionary. Новым словом теперь называют героев праздника — тех, кто устраивает панику на ровном месте и тех, кто не соблюдает меры предосторожности и сбегает с карантина потусить с друзьями.

Это слово — Covidiot («ковидиот») — гибрид названия эпидемии COVID-19 и слова «идиот», которое по-английски звучит примерно так же, как по-русски, и означает примерно то же.

Вот примеры:

«Этот ковидиот обнимает всех, кого видит», «Ты видел ковидиота с 300 рулонами туалетной бумаги в тележке?» и т. д.

Коронавирусные мемы, заполонившие соцсети, любовно собраны в материале Федерального агентства новостей.

Пользователи смеются над потребительской паникой.

Издеваются над всемирной истерикой вокруг пресловутой туалетной бумаги.

Высмеивают чисто русскую тему с пропавшей с прилавков гречкой.

Шутят над особенностями карантина.

Подтрунивают над излишне усердным мытьем рук.

И так далее и тому подобное.