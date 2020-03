День смеха 1 апреля 2020: история и традиции, лучшие мемы и розыгрыши про коронавирус

Невесело встречает человечество один из самых знаменитых неформальных праздников — День смеха 1 апреля. А на фоне вызванной новым коронавирусом пандемии COVID-19 еще одно название праздника — День дурака — становится особенно актуальным, особенно, когда узнаешь о людях, нарушающих карантин или сеющих панику.

Тем не менее, шутить, в том числе о коронавирусе, можно и нужно. Говорят, человечество, смеясь, расстается со своим прошлым, поэтому — давайте смеяться! И тогда, хочется верить, наделавшая столько шума эпидемия COVID-19 вот-вот тоже станет прошлым.

Точных данных, откуда взялся обычай разыгрывать друг друга именно 1 апреля, нет. Историки спорят, кто был первым, придумавшим это развлечение. По одной из версий, обычай пришел из средневековой Фландрии, но, возможно, первый оставивший след в истории любитель пошутить понабрался этой премудрости из более древних источников.

Из континентальной Европы странная забава перекочевала на Британские острова, где, благодаря, скажем так, своеобразному британскому юмору пустила глубокие корни. Праздник дураков (Fools Holiday) даже упоминается в письменных источниках от 1686 года. А через три года в Англии случился первый публичный розыгрыш — 1 апреля 1696 лондонцев через газеты зазвали в Тауэр «помыть белых львов».

В России Праздник дураков появился во времена Петра I, как известно из истории, весьма своеобразного «шутника». При нем и первоапрельские шутки были под стать: что-то эдакое соврать, а потом радоваться, что кто-то поверил. Собственно, этот незамысловатый сценарий отмечания 1 апреля сохраняется до сих пор. Важно, чтобы шутка сначала показалась правдой, и чтобы в нее поверило как можно больше простаков. Именно этим каждое первое апреля занимаются не только отдельные граждане, но и СМИ, причем забава это — общемировая.

