Житель Кузбасса спрятал тело убитой знакомой в мусорный бак

Кемерово, 27 марта. Житель поселка Бачатский убил 43-летнюю знакомую, расчленил ее тело и спрятал в мусорном контейнере, сообщили в прокуратуре Кемеровской области.

Преступление произошло в ноябре 2019 года. Часть останков женщины нашли местные жители в контейнере, остальные были найдены в квартире обвиняемого.

Мужчина заявил, что не помнит, как убил женщину. В прокуратуре пояснили, что убийство произошло в квартире обвиняемого во время застолья. В какой-то момент между хозяином и гостьей возник конфликт.

Мужчина несколько раз ударил жертву точильным камнем по голове, она скончалась на месте. На утро обвиняемый решил избавиться от тела, он расчленил труп.

Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве, обвинительное заключение передадут в суд для рассмотрения по существу, пишет «Газета Кемерова».

Ранее сообщалось, что житель Новой Москвы в ссоре до смерти забил мать. Еще один инцидент произошел в Московской области, тогда мужчина зарезал приятеля и закопал его тело возле трассы.