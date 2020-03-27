В ДНР потребовали от ОБСЕ вмешаться в ситуацию в Донбассе из-за провокаций Украины

Даже на фоне угрозы эпидемии COVID-19 Украина не только не прекратила агрессию и обстрелы, но и усилила провокационные действия, от которых страдают мирные жители Донбасса. Такое мнение в комментарии Федеральному агентству новостей высказал депутат Народного совета Донецкой Народной Республики Александр Камышов.

Обвинение Киева

Внефракционный народный депутат Верховной рады Муса Магомедов обвинил власти ДНР в нежелании возобновлять работу Донецкой фильтровальной станции (ДФС). По его словам, Донецк и Луганск требуют от Киева признать их субъектами прямых переговоров с Украиной.

«Плохие новости. Воды сегодня не будет. Представители ОРДЛО ставят ультиматум — конструктив по ДФС будет только в обмен на признание их субъектами переговоров. Люди стали, по сути, заложниками», — заявил он.

Украина усилила провокации

В свою очередь Александр Камышов назвал заявление Магомедова прямой и неприкрытой ложью. По словам депутата НС ДНР, работа Донецкой фильтровальной станции была приостановлена после снайперского обстрела со стороны ВСУ ремонтной бригады и представителей ДНР в СЦКК. Наблюдатель был ранен.

«На сегодняшний день осуществлять ремонтные работы на станции просто опасно для жизни. Украинская сторона своими заявлениями только подтверждает намерения продолжить провокации и обстрелы гражданских лиц и безоружных наблюдателей. Подобные угрозы от украинских официальных лиц звучали даже на недавних минских переговорах. Это в очередной раз говорит о том, что Киев продолжает игнорировать любые договоренности, направленные на мирное урегулирование конфликта. Все заявления [президента Украины Владимира] Зеленского и членов его команды в конце концов оборачиваются жертвами среди мирного населения и разрушениями гражданской инфраструктуры», — пояснил Александр Камышов.

ОБСЕ должны вмешаться

Как отметил Камышов, сегодня, даже на фоне угрозы распространения вируса COVID-19, украинская сторона не только не прекратила агрессию и обстрелы, но и усилила провокационные действия, от которых страдают мирные граждане, в том числе и на территории, подконтрольной Украине.

«Мы требуем от ОБСЕ и стран-гарантов минского процесса незамедлительного вмешательства в ситуацию. Украинские военные продолжают совершать преступления. Возможно, таким образом они пытаются отвлечь внимание от катастрофической ситуации внутри Украины. Но спекуляции на смертях и страданиях невинных людей ради получения сиюминутных политических бонусов недопустимы, и мировая общественность обязана реагировать на такие инциденты максимально жестко», — заключил Александр Камышов.

С апреля 2014 года на территории Украины продолжается кровопролитная гражданская война. Киев ввел войска на территорию Донбасса, жители которого объявили о своей независимости. Они не согласились с антиконституционным государственным переворотом, который произошел в стране.