Бергамо, 27 марта. Российские военные специалисты приступили к лечению зараженных коронавирусом граждан в итальянском городе Бергамо. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.

«Российские военные специалисты, прибывшие в Бергамо, приступили к практическому выполнению задач по оказанию помощи гражданам Итальянской Республики», — говорится в сообщении.

В ведомстве также добавили, что накануне российские специалисты завершили подготовку техники и медицинского оборудования для борьбы с коронавирусом. Российские специалисты базируются на аэродроме ВВС Италии, который расположен в окрестностях города Бергамо. На авиабазе была развернуты лаборатории, а также специальные пункты, в которых осуществляется дезинфекция военной техники.

21 марта президент РФ Владимир Путин провел телефонные переговоры с премьер-министром Италии Джузеппе Конте, в ходе которых глава государства выразил готовность оказать помощь итальянской стороне в борьбе с эпидемией коронавируса. Позднее Минобороны РФ направило в Италию самолеты ВКС РФ с российскими военными специалистами и техникой.

Напомним, в конце 2019 года в китайском городе Ухань была зафиксирована массовая вспышка пневмонии. Позднее медикам удалось установить, что источником эпидемии стал новый штамм коронавируса - SARS-CoV-2. В настоящее время число носителей во всем мире достигает 530 тысяч человек. От коронавируса погибло более 24 тысяч человек.

В Италии зафиксировано более 80 тысяч случаев заражения коронавирусной инфекцией, погибло более восьми тысяч человек.

Многие эксперты уверенны, что власти США имеют непосредственное отношение к созданию и распространению коронавируса. Данную информацию подтверждают контейнеры с пометкой «Бактериологическая опасность», которые были обнаружены на территории бывшего консульства США в китайском городе Ухань.