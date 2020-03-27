Политолог Самонкин считает, что штрафы отучат Facebook и Twitter распространять фейки

Москва, 27 марта. Всплеск фейковых сообщений о коронавирусе в соцсетях является заказом западных стран, которым не нравится успешное сдерживание эпидемии в России. Такое мнение в пятницу высказал президент АНО «Евразийский институт молодежных инициатив» Юрий Самонкин.

По его словам, благодаря карантинным мерам и быстрому реагированию со стороны российских властей, ситуация с коронавирусом в РФ сегодня менее напряженная, чем в США или Европе. Это, безусловно, раздражает Запад, который пытается отыграться с помощью фейков. При этом сами европейские страны активно борются с распространением информационных вбросов у себя.

Самонкин выразил уверенность, что большие штрафы быстро отучат западные соцсети распространять в России сеющие панику фейки.

«Отклонение запросов на удаление фейковых новостей — это дискредитация действий России в отношении борьбы с COVID-19 на международном уровне. Большие штрафы за фейки о COVID-19 будут уроком для Twitter и Facebook», — рассказал политолог iReactor.

Накануне Генпрокуратура РФ выявила четыре новых случая распространения недостоверной информации в соцсетях Twitter, Facebook и «ВКонтакте». В одном случае автор поста сообщил о введении в Москве комендантского часа, что не соответствует действительности. В других случаях пользователи приводили некорректные данные по заболевшим во всей России и в отдельном ее регионе — в Крыму.

Напомним, что вспышка коронавируса нового типа впервые произошла в Китае в декабре прошлого года. С тех пор инфекция успела распространиться по всему миру, вызвав повсеместный карантин и обвал рынка. Очагами заболевания на сегодняшний день являются Китай, Иран, Испания, Италия, Германия и США. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила о пандемии. Специалисты ВОЗ советуют всем почаще мыть руки и по возможности не выходить на улицу, а заразившимся — принимать ибупрофен и парацетамол.