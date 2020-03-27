Врач Комаровский посоветовал эффективное средство от коронавируса

Москва, 27 марта. Известный врач Евгений Комаровский посоветовал эффективное, на его взгляд, средство против коронавирусной инфекции.

В воскресенье в эфире телеканала ТВ-3 выйдет специальный выпуск шоу под названием «Доктор Комаровский против коронавируса». Врач объяснит, что представляет собой заболевание, охватившее почти весь мир и какие меры для защиты от него стоит предпринимать.

Комаровский в преддверии выпуска призвал россиян не поддаваться панике и беречь свое здоровье, а свободное время на карантине потратить на самообразование.

«Узнайте все о своем организме, лекарствах и вирусах. За здоровье своих детей и своих родителей вы отвечаете перед богом и своей совестью!» — подчеркнул он.

На вопрос, какое противовирусное лучше принимать на фоне пандемии, Комаровский ответил кратко.

«200 грамм красного вина перед сном – ну, или 50 грамм коньяка», — сказал он.

Ранее известный врач, писатель и телеведущий Александр Мясников в интервью Федеральному агентству новостей ответил на важные вопросы, связанные с пандемией, вызванной новым типом коронавируса. В частности, он рассказал, что заболеванию подвержены все: и молодые, и пожилые люди. Однако мужчины и азиаты, по его словам, заражаются чаще других.

Главный эпидемиолог Минздрава РФ Николай Брико считает, что активность коронавируса может пойти на спад уже в мае.