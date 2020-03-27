«Победа» приостанавливает все полеты до 31 мая

Москва, 27 марта. Авиакомпания «Победа» с 1 апреля до 31 мая приостановит все полеты, включая внутренние рейсы, сообщил перевозчик.

«Победа» первой из всех перевозчиков приняла решение о полной приостановке полетов. При этом компания обещает вернуть пассажирам деньги за билеты на счет в личном кабинете. Эти средства можно будет потратить на любой перелет после возобновления полетов.

«Приостановка операционной деятельности позволит компании сосредоточить ресурсы на антикризисной программе и подготовке к возобновлению полетов», — говорится в сообщении.

«Победа» солидарна с решением правительства об ужесточении мер в связи с коронавирусом. В компании подчеркнули, что здоровье пассажиров является приоритетом. Лоукостер призвал россиян оставаться дома.

Авиакомпания «Победа» является дочерним предприятием «Аэрофлота». Флот перевозчика состоит из 30 самолетов Boeing-737 NG.

Напомним, что на фоне пандемии коронавируса Россия с 27 марта прекратила авиасообщение с другими странами мира. Речь идет о регулярных и чартерных перелетах. Решение было принято Кабмином России.

Исключением являются рейсы по вывозу россиян из других стран, а также перелеты иностранных граждан, грузовые, почтовые и санитарные рейсы.

Ранее сообщалось, что застрявшие в Эмиратах россияне вернулись самолетом «Аэрофлота». Однако их багаж обещают привезти следующим рейсом.