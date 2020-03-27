Сябитова оценила уход Гузеевой из студии «Давай поженимся!» из-за оскорблений невесты

Москва, 27 марта. Телеведущая и сваха Роза Сябитова прокомментировала уход соведущей Ларисы Гузеевой из студии «Давай поженимся!» на Первом канале. По ее словам, Гузеева, которая покинула зал из-за оскорблений участницы телешоу, сделала правильно.

Как пишет «НьюИнформ», по мнению Сябитовой, невеста пришла на передачу, чтобы пропиариться.

«Все было очевидно. Невеста хотела пропиариться за счет программы», — уточнила Сябитова.

Сябитова добавила, что Гузеева не дала гостье программы добиться цели.

«Лариса сделала правильно, что ушла, не дав тем самым этой невесте получить то, зачем пришла она», — высказалась сваха.

В начале передачи невеста, которая представила себя как духовный учитель, рассказала, что подготовила подарок. Она попросила помощников вынести в студию четыре пластиковых стакана и две бутылки воды.

Как уточнила гостья, в воде «на тонком плане» собраны результаты работы телеведущих за 12 лет. Девушка считает, что Гузеева, Сябитова и Володина регулярно оскорбляли участников шоу и причиняли им страдания.

Далее невеста пообещала ведущим, что они «будут заблокированы» и в отношении них «будут приняты меры». Кроме того, она «наколдовала», что до конца 2020 года передача будет закрыта. Невеста несколько раз оскорбила Гузееву и назвала ее некомпетентной.

«Вы одинокая, злая, никому не нужная баба в 32 года», — ответила ей Гузеева.

Ранее Гузеева обратилась к резиденту Comedy Club Гарику Харламову, который, по ее выражению, ее «просто задолбал». Актриса и телеведущая посвятила ему историю о приступе метеоризма, рассказанную одной из участниц передачи.