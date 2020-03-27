Гаспаряна возмутили акции КПРФ, ставящие под угрозу здоровье людей в условиях пандемии

Москва, 27 марта. Российские оппозиционеры, устраивающие массовые акции во время пандемии коронавируса, ведут себя как невменяемые идиоты, которые не понимают, что расхлябанность и наплевательское отношение к мерам предосторожности могут усугубить ситуацию. Такое мнение выразил политолог, писатель и публицист Армен Гаспарян, комментируя одну из последних акций партии КПРФ, которая состоялась 17 марта.

Поводом для мероприятия стала годовщина референдума о сохранении СССР. Организаторов не заботило, что они ставят под угрозу жизни своих последователей, поскольку большинство коммунистов составляют люди преклонного возраста, входящие в группу риска по коронавирусу. Несмотря на запреты властей, члены и сторонники партии вышли на улицы Москвы, чтобы озвучить нелепые лозунги в поддержку Сталина и Ленина и помечтать о «возрождении социализма».

Гаспарян с сожалением отметил, что участники акции прекрасно знали об опасности данного мероприятия. По мнению политолога, они не осознали всей серьезности ситуации.

«Многие просто не до конца еще понимают всю сложность обстановки. К огромному сожалению, они смотрели все новости из Италии и Германии, и я уж не знаю каким местом слушали о том, что там происходит. Развитие эпидемии в Италии произошло именно из-за расхлябанности и наплевательства», — сказал он в комментарии «НьюИнворм».

Эксперт подчеркнул, что принимаемые в России меры направлены на то, чтобы максимально обезопасить население, поэтому действия оппозиционеров выглядят, мягко говоря, странно.

«Вопли наших оппозиционеров — обычная реакция невменяемых идиотов, коими они собственно и являются», — резюмировал Гаспарян.

В связи с распространением коронавирусной инфекции на территории всех 85 субъектов России введен режим повышенной готовности, который подразумевает запрет на проведение массовых мероприятий. Однако представители и сторонники КПРФ не берут во внимание этот факт и продолжают организовывать акции.

Действия коммунистов наряду с Гаспаряном осудили многие эксперты. Политолог Наталия Елисеева заявила, что проведение митингов КПРФ на фоне пандемии носит признаки откровенного вредительства.