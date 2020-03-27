Писатель Меркури разоблачил журналиста Долина, гуляющего на карантине

Москва, 27 марта. Журналист и кинокритик Антон Долин, который подписал петицию по ужесточению мер против распространения коронавируса в России, разгуливает по улицам и мероприятиям, вернувшись из Германии, где зарегистрировано уже несколько десятков заразившихся. Об этом сообщил писатель Илиас Меркури на своем YouTube-канале.

Ссылаясь на соцсети Долина, Меркури рассказал, что 1 марта журналист был в Берлине с женой. 2 марта он уже вернулся и гулял с собакой, а 4 марта полетел в Минск на закрытый кинопоказ.

«Оттуда он призывает людей пойти на какой-то там мультфильм», — рассказал писатель.

6 марта СМИ сообщили, что Германия вошла в список стран с неблагоприятной ситуацией по коронавирусу, поэтому все побывавшие в ФРГ должны сообщить о поездке Роспотребнадзору и самоизолироваться на 14 дней.

«Узнав об этом, угадайте, что делает Антон? Идет на спецпоказ фильма «Один вдох» в киноцентр «Октябрь» на Новом Арбате», — рассказал Меркури.

Писатель пояснил, что спецпоказ — это вовсе не мероприятие, где фильм смотрит один Долин, а «тусовка на пару сотен человек» для избранных москвичей. Более того, в тот же день Долин побывал в студии радиостанции «Серебряный дождь».

«У Антона настолько насыщенная жизнь, что можно позавидовать», — подчеркнул Меркури.

8 марта Долин сходил в Большой театр на спектакль своего брата, а на следующий день встретился с мамой. При этом 21 марта журналист подписал петицию, призывающую правительство ужесточить меры против распространения коронавируса. Об этом Долин сообщил на своей странице в Facebook. В комментариях у журналиста уточнили, зачем нужна петиция, если правительство и так принимает перечисленные меры

«К примеру, перенос голосования 22-го (речь идет о голосовании по поправкам к конституции, которое было намечено на 22 апреля. — Прим. ФАН)», — ответил Долин.

Тут же в комментариях кинокритик подтверждает, что, помимо переноса голосования, государство уже все делает. Отметим, что и эта мера уже принята — о переносе голосования по поправкам на неопредленный срок объявил президент РФ Владимир Путин 25 марта во время обращения к гражданам из-за коронавируса.