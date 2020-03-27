Российские НКО-иноагенты выполняют заказ по дестабилизации Мурманской области

Накануне, 26 марта, редакции ФАН стало известно о подготовке политической провокации с участием главы «Саамского парламента Кольского полуострова» Валентиной Совкиной и журналистов, сотрудничающих с изданием «7х7». По заказу западных НКО Совкина готовит интервью о нарушениях прав коренных народов Севера в России, которые якобы имеют место быть. Как сообщил источник ФАН, за организацию акции отвечает сотрудница «Команды 29» Татьяна Торочешникова.

На ковре у Барака Обамы

«Команда 29» — это относительно молодое неформальное правозащитное объединение, которое в основном борется за раскрытие секретной документации из российских правительственных органов. Создано объединение на основе «Фонда свободы информации» (ФСИ), известного также под называнием «Институт развития свободы информации». Переформатирование произошло в 2015 году, когда фонд был признан иностранным агентом.

«ФСИ» не только получал деньги от иностранных спонсоров, но и публиковал на них недостоверные статьи о работе российских органов власти. Самое примечательно, что глава организации Иван Павлов даже не пытался скрыть, на кого он работает. В рамках саммита G20 в Санкт-Петербурге в сентябре 2013 года Павлов лично отчитался перед тогда ещё президентом США Бараком Обамой о деятельности фонда.

В тот же период заместитель Павлова по программным проектам Татьяна Толстенева выступала в Лондоне на саммите Open Government Partnership с докладом об открытости российских госструктур от лица правительства, хотя к правительству она никакого отношения не имеет.

На основе совокупности указанных нарушений «Фонд свободы информации» был признан иноагентом. Руководители организации, борющейся за открытость всей информации, решили скрыть от россиян этот значимый факт и расформировали фонд. Взамен сотрудники «ФСИ» объединились в «Команду 29», которая является неформальной и не может быть юридически признана иноагентом. Такие манипуляции лучше любых иностранных спонсоров и встреч с Обамой демонстрируют моральную подоплёку этих борцов за правду.

Норвежское вмешательство в Мурманской области

В контексте готовящейся провокации не менее интересны непосредственные исполнители — Валентина Совкина и «Саамский парламент». Организация была создана по инициативе Совкиной в 2008 году, и уже на первых же заседаниях были озвучены истинные цели. На заседании Координационного совета представители саамов разделились на две части — одна требовала уйти в оппозицию к власти и требовать себе новых привилегий, а другая выступала за конструктивное сотрудничество с руководством Мурманской области. За радикализацию деятельности выступала как раз Совкина.

Одна из самых громких историй, связанных с «Саамским парламентом» произошла в марте 2012 года, когда Совкина потребовала поднять рядом с зданием правительства Мурманской области свой «народный флаг». Вот только оказалось, что к самим саамам этот флаг не имеет отношения, он был разработан норвежским дизайнером Астрид Баль по заказу норвежского же правительства. Слова гимна «парламента» написаны норвежским поэтом Иском Микалом Сабой, а музыка — норвежцем Арне Серли.

О сепаратистских задачах организации можно судить даже по названию — «Саамский парламент Карельского полуострова», но не Мурманской области, что было бы логично. Такой невзрачной на первый взгляд манипуляцией Совкина пытается дистанцировать саамов от России. Норвежский гимн «парламента» тоже заканчивается весьма показательными словами: «…саамам Саамскую страну!».

Круг замкнулся

До недавнего времени основным информационным рупором «Саамского парламента» было норвежское издание Barents Observer, выходившее в том числе и на русском языке. В частности, на его страницах можно найти интервью как самой Совкиной, так и ее заместителя Александры Артиевой.

Издание освещало деятельность не только «Саамского парламента» Совкиной, но и публиковало множество антироссийских, заведомо ложных материалов. В итоге в 2015 году главного редактора Barents Observer Томаса Нильсена уволили. Но он поступил точно также, как упомянутый ранее Иван Павлов — собрал свою команду в неформальное объединение журналистов, которое назвал Barents Observer и продолжил свою деструктивную деятельность.

Что особенно интересно, в России с норвежскими «неформальными журналистами» Нильсена сотрудничает издание «7х7». Таким образом круг замкнулся — ожидаемая провокация готовится с участием СМИ и активистов, которые годами пытаются радикализировать саамское население в России. Конечно, в масштабах геополитических процессов 2000 российских саамов могут показаться слабой политической силой. Но остаётся открытым вопрос — сколько ещё малых народностей России обрабатывает западная пропаганда?