Замглавы Минобороны РФ рассказал о строительстве современных медцентров

Москва, 27 марта. Строительство первых восьми многофункциональных медицинских центров будет завершено до 30 апреля, оставшиеся восемь – до 15 мая, сообщил замглавы Минобороны РФ Тимур Иванов.

Медцентры появятся в Одинцово, Подольске, Нижнем Новгороде, Волгограде, Новосибирске, Оренбурге, Сосновом бору и Уссурийске. В медучреждения на 1600 койко-мест завезут современное оборудование.

Иванов добавил, что создание медицинских центров осуществляется в рамках развития инфраструктуры существующих военных госпиталей ведомства.

«С 20 марта во всех военных округах развернуты работы по их строительству», — сказал Иванов.

На реализацию программы правительство России выделило средства в размере 8,8 млрд рублей. Строительство ведется по поручению президента Владимира Путина.

Медцентры строят специалисты Военно-строительного комплекса Минобороны России с участием инженерных и железнодорожных войск.

По словам Иванова, монтаж зданий начался в Одинцово и Нижнем Новгороде. На остальных 14 объектах до конца недели завершат заливку фундамента. Все работы ведутся круглосуточно, рабочие строят в три смены.

На объектах находятся свыше 3,5 тысяч человек, задействовано 800 единиц техники. Уже организована поставка медицинского оборудования, в том числе томографов, аппаратов для эндоскопии, экстракорпоральной мембранной оксигинации.

Медицинскую помощь в новых центрах смогут получать не только военные, но и гражданские лица. Замглавы Минобороны России подчеркнул, что этот проект не имеет аналогов по своему масштабу. Контроль за строительством осуществляется через Национальный центр управления обороной РФ.